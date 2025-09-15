Detienen a Simon Leviev, famoso estafador de Tinder que inspiró filme

La noticia de que detienen a Simon Leviev, famoso por su apodo de "el estafador de Tinder", ha vuelto a sacudir a usuarios de redes sociales y amantes de los documentales. Leviev había ganado notoriedad internacional tras la película de Netflix “El estafador de Tinder”, la cual narró el modus operandi por el que engañó sentimentalmente a múltiples víctimas a través de la popular aplicación de citas.

La detención ocurrió en Europa y ha sido reportada como parte de una investigación internacional sobre fraudes electrónicos y usurpación de identidad. Simon Leviev, cuyo nombre real es Shimon Hayut, fue interceptado por autoridades tras una cooperación internacional que incluyó a cuerpos policiales de varios países, mostrando el avance en el combate contra delitos digitales.

El caso de Simon Leviev ha tenido un gran impacto gracias a la difusión mundial que le dio la película de Netflix. Esto no solo aumentó la conciencia sobre los peligros de las estafas amorosas en aplicaciones, sino que también puso sobre la mesa la importancia de la ciberseguridad y el debido reporte de incidentes en plataformas digitales.

