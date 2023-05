Detienen a la pareja de Oropeza por obstruir su detención y enjuiciamiento

Divimara Lamar Nava, pareja de Francisco Oropeza, fue detenida por un cargo de delito grave de obstaculizar la detención y enjuiciamiento del mexicano.

Según la página de la cárcel del condado de Montgomery, Lamar Nava ha sido detenida horas después que Oropeza.

La mujer, de 53 años, habría mentido a las autoridades al asegurar que no sabía donde estaba su pareja, ocultando su paradero por más de cuatro días.

“Había negado previamente conocer el paradero de su pareja”, dijo el Sheriff sobre Divimara y los cargos que enfrentará por obstruir la detención y enjuiciamiento del acusado de matar a cinco personas.

Sobre la captura de la pareja de Oropeza se indicó que fue detenida este miércoles y fue trasladada a la cárcel del condado de Montgomery.

Se explicó que el delito por el que se le acusa es grave, ya que se sospecha que ella lo escondió en su casa el día de los crímenes.

“Fue detenida por la policía estatal en una casa en Conroe”, cita el informe policial sobre su detención.

La captura de Lamar Nava por obstruir la detención y enjuiciamiento de su pareja se da luego que los agentes anunciaran que estaban analizando el círculo cercano del acusado.

Se espera que se den más capturas por la masacre que cobró la vida de cinco personas, entre ellas un menor de 9 años.

Oropeza fue encontrado en un armario, cubierto por ropa sucia, de la casa de su tía, cerca de donde cometió el tiroteo.

Ahora, el mexicano enfrenta cargos de asesinato y se le impuso una multa de 5 millones de dólares.

