Detienen a hombre por secuestrar, violar y disparar a un menor de 12 años

EEUU.- El Departamento de Policía de Miami-Dade detuvo a un hombre sospechoso de secuestrar, violar y disparar a un menor de 12 años de edad.

Los hechos ocurrieron durante el fin de semana, cuando el jovencito logró engañar a su familia y salió a escondidas.

Según datos recabados por la policía, el menor dejó unas almohadas colocadas en su cama para hacer creer a sus padres que estaba durmiendo, mientras se divertía con unos amigos.

El ataque contra el menor de 12 años se perpetró a las 3:00 de la madrugada cuando el niño regresaba a su vivienda y fue interceptado por el sospechoso.

De acuerdo con relatos, el hombre lo sometió con un arma, lo subió a su vehículo, lo secuestró y violó para luego dispararle en la cara.

‘El niño resistió a la agresión, el hombre le disparó en la cara antes de echarlo del automóvil’, indica el informe policial.

Como pudo el pequeño de 12 años pidió ayuda, logrando encontrar a una persona que lo socorrió y llamó al 911.

‘Lo llevé a la tienda para que pudieran llamar a la policía por él. Estaba consciente, luego cayó en la acera y dijo que le habían disparado’, dijo una de las personas que lo ayudó a escapar la menor.

El hombre será acusado por varios delitos, entre estos el intento de homicidio.

#UPDATE: Aliex Santiesteban has been identified and placed under arrest. We would like to thank the investigators from our Special Victim Bureau Sexual Crimes Unit and Sexual Predator & Offender Unit, our Forensic Services Bureau & @KathyFndzRundle for their hard work. https://t.co/nUD7CEE9Rk pic.twitter.com/R07GM12Fui

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) March 30, 2021