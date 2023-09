Destruye la casa que construyó en el terreno de su exsuegro luego que la obligaran a desalojar

Perú.- Una mujer decidió destruir la casa que construyó en el terreno de su exsuegro luego que su pareja le fuera infiel y la abandonara con sus cuatro hijos.

El caso se ha viralizado y ha traspasado las fronteras luego que el exsuegro la denunciara por destruir la vivienda y ella relatara su versión de los hechos.

Según manifestó, luego de perder un juicio de desalojo tomó la decisión de destruir la casa que ella construyó en el terreno de su exsuegro.

“Me están pidiendo el terreno, más no la edificación”, precisó la mujer notoriamente contrariada por la decisión del juez.

Medios locales han destacado que la mujer vivía con sus cuatro hijos en la casa que construyó con mucho esfuerzo durante años.

El abuelo de sus hijos, al ver que su esposo se fue con otra mujer, no dudó en pedirle que desalojara la vivienda y ante la negativa la llevó a los tribunales.

En los juzgados, el exsuegro ganó la disputa al demostrar que el terreno estaba a nombre de él y se le pidió a la mujer desalojar e inmediato.

Tras el fallo tomó la determinación de destruir la casa que construyó en el terreno de su exsuegro y no dejarle el esfuerzo de años.

“A mí me ha costado esfuerzo, me he privado de muchas cosas, incluso a mis hijos, nosotros hemos pasado un montón de cosas desde que el señor nos abandonó. Tengo que ser fuerte ahora por mis hijos. Nos desalojan porque a mí me está pidiendo el terreno, más no la edificación, porque eso yo lo he hecho, me ha costado. Ahí está su terreno”, declaró la mujer.

Los dueños intentaron detener la demolición, pero ella estaba determinada a no dejarles lo que ella construyó por años.