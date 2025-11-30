Destrozan estatua de Messi en Mar del Plata: indignación nacional

La noticia de que destrozaron la estatua de Messi en Mar del Plata ha provocado una ola de indignación en Argentina y en el mundo deportivo. El monumento, levantado en honor a Lionel Messi, se encontraba ubicado en uno de los principales espacios públicos de esa ciudad costera bonaerense. Los actos vandálicos dejaron a la figura deportiva sin cabeza, lo que generó fuerte repudio entre fanáticos y autoridades locales.

El ataque ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, según informaron medios locales. No es la primera vez que estatuas de deportistas reconocidos sufren actos similares en Argentina, lo que abre el debate sobre la seguridad y el respeto hacia los símbolos culturales y deportivos. Las autoridades ya han iniciado una investigación para dar con los responsables y restaurar lo antes posible la estatua dañada.

En redes sociales, miles de usuarios expresaron su malestar y tristeza por el hecho, considerando que Lionel Messi es un ícono no solo del fútbol argentino, sino global. Diversos exfutbolistas, dirigentes y figuras públicas condenaron el ataque y exigieron sanciones ejemplares. Por su parte, la municipalidad de Mar del Plata aseguró que reforzará las medidas de seguridad en monumentos similares y que la restauración será una prioridad.