Destrozada por la muerte de su padre, hija de Ruddy Pérez anuncia que demandará al dueño de discoteca 

Zulinka Pérez, hija de Ruddy Pérez, anunció que demandará al dueño de la discoteca Jet Set por la muerte de su padre y de decenas de ciudadanos que fallecieron tras ser aplastados por el techo del establecimiento.

La también cantante de merengue se ha mostrado notoriamente afectada tras el accidente que dejó 220 personas fallecidas, entre ellas el reconocido artista de música tropical, y quien estaba en una presentación en ese momento.

La hija de Ruddy, quien era corista de la agrupación, relató que se percató de que las personas del público se estaban comportando extraño, alertando a su esposo, pero no pudo comunicarse visualmente con su progenitor.

Aseguró que su padre prácticamente le salvó la vida porque no la dejó pasarse al micrófono de él, cuando a ella le tocaba interpretar un tema.

"Yo iba a cantar un tema y le dije: Papi, ayúdame porque no puedo hacer mucha fuerza, estoy operada' Y él me dijo: Ok, mami, quédate en tu micrófono y yo me quedo en el mío. Yo siempre paso el micrófono de él. Si no, no creo que yo estuviera aquí".

Sobre la demanda a Antonio Espaillat, indicó que le tiene mucho aprecio, pero lo considera responsable de la negligencia que provocó la muerte de su padre, de 69 años de edad.

"No demandó por dinero. Yo tengo fuerzas para trabajar, yo no necesito dinero de nadie, eso no va a revivir a mi papá. Pero él tiene que ser responsable, no solo ante mí, sino ante un pueblo, ante tantas vidas, ante tantos niños que se quedaron sin su mamá y su papá, de tantas madres que se quedaron sin sus hijos", informó.