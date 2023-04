Destituyen a decenas de funcionarios del gabinete de Seguridad en Brasil

El ministro de Seguridad destituyó a decenas de funcionarios de esa dependencia por su falta de actuación en el asalto a las instalaciones de los tres poderes del Estado.

La acción violenta de los manifestantes se registró en enero, pocos días después que Luis Inácio Lula da Silva asumiera el poder de la nación.

El ministro interino del Gabinete de Seguridad Institucional de Brasil, Ricardo Cappelli, detalló que se trató de una renovación.

La destitución de decenas de funcionarios obedece a la actuación contra los radicales bolsonaristas que realizaron disturbios contra el presidente Lula da Silva el 8 de enero en Brasilia.

“Siguiendo con la renovación del cuadro de funcionarios del GSI, autoricé la destitución de otros 58 funcionarios. La medida será publicada en la próxima edición del Diario Oficial de la Unión”, escribió Cappelli.

El 26 de abril, el ministro anunció la salida de 29 funcionarios; sumando a los despidos.

Dando prosseguimento à renovação do quadro de funcionários do GSI, autorizei a exoneração de mais 58 servidores. As dispensas serão publicadas na próxima edição do Diário Oficial da União.

— Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) April 27, 2023