Después de 22 años, pareja vuelve a reencontrarse y a vivir su sueño de amor

Brasil.- La historia de amor de Myriam e Ignacio es esperanzadora. Ellos se encontraron 22 años después de separarse y por fin vivir su sueño de estar juntos.

Todo comenzó cuando tenía 19 y 21 años de edad. Ninguno de los dos se pudo olvidar y sin imaginar que la vida les tenía una sorpresa decidieron continuar su camino.

Se conocieron cuando ambos tomaban clases de teatro, desafortunadamente las cosas no funcionaron y su sueño de amor se detuvo por unos años.

Pasaron 22 años para que las cosas surgieran y se casaran como no pudieron hacerlo cuando eran solo unos jóvenes inmaduros.

La pareja contó su experiencia a medios de comunicación local, viralizándose rápidamente y llenando de esperanza a cientos de personas que añoran encontrar de nuevo al amor de sus vidas.

Según Ignacio, eran una pareja hermosa que luego de altos y bajos decidieron separarse por la infidelidad de Myriam, quien sostuvo un romance con un compañero.

El sueño de amor se desvaneció, más cuando ella se casó y tuvo dos hijos. En diez años ella enviudó y decidió darle pasó a un nuevo amor que también falleció.

En su proceso de luto, Myriam encontró a una amiga en común con Ignacio y no dudó en mandarle un correo electrónico.

“No sabía cuál sería su respuesta, si quizás me decía no me escribas nunca más o qué”, dijo la mujer al medio TN.

Por su parte, Ignacio nunca pudo tener una relación seria y se moría de ganas de verla, surgiendo de nuevo el sueño de amor que dejaron cuando eran unos jóvenes.

“Fuimos dos adolescentes en ese reencuentro, fue como estar de novios de nuevo”, dijo Myriam al recordar ese día que pudieron verse de nuevo.

Solo pasaron unas semanas para que planearan una boda por lo civil así pasar el resto de sus vidas juntos.