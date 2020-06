Fedex despide a empleado que se burló de la muerte de George Floyd

Un oficial de correccionales de Nueva Jersey fue suspendido y un trabajador de FedEx despedido después de que ambos se burlaron de la muerte de George Floyd, mientras pasaba una marcha de Black Lives Matter en Franklinville, Nueva Jersey.

El momento fue grabado por varias personas de ambos lados de la protesta y publicado en las redes sociales. “Las vidas negras no le importan a nadie”, grita un aparente manifestante de All Lives Matter.

El video parece haber sido tomado por un manifestante de “All Lives Matter” y muestra lo que estaba pasando antes y después de que la marcha de “Black Lives Matter” pasara.

Unos 20 segundos antes de que las patrullas de policía que escoltan la marcha de Black Lives Matter lleguen a los manifestantes de All Lives Matter, un hombre yace boca abajo en el suelo. Poco después de eso, otro hombre se arrodilla sobre su cuello y comienza la recreación de la muerte de Floyd.

Otros videos de testigos presenciales, tomados por los manifestantes de Black Lives Matters, recogen lo que sucedió después.

“Sentí que algo estaba sucediendo porque los oficiales comenzaron a cambiarnos al lado opuesto de la calle mientras marchábamos más cerca de esa área”, dijo Russell Sampson, un miembro de Black Lives Matter,

Diez segundos después de que los coches de policía de escolta pasen, cuando los manifestantes se acercan, el hombre de rodillas comienza a gritarles. “Usted no cumple, eso es lo que sucede”, grita, gesticulando a los manifestantes a la persona debajo de él. “Mira … él no cumplió! Él no cumplió. Si hubiera cumplido, eso no habría sucedido.”

“El racismo está en todas partes, pero ponerlo en exhibición de una manera tan espantosa y pública fue lo que me sorprendió.”

Después de que los manifestantes pasaron, el hombre que grabó el video comenzó a comentar sobre los manifestantes de Black Lives Matter.

“Las vidas de los negros no le importan a nadie”, se le escucha diciendo en el video. “Todas las vidas importan. Todas las vidas importan. La vida de la policía importa. Dios bendiga a la policía. Dios bendiga a la policía. Tontos manifestantes.”

La recreación generó críticas rápidas ya que los videos se compartieron ampliamente en las redes sociales.

El gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy condenó el comportamiento, diciendo que “burlarse” del asesinato de Floyd para “menospreciar los llamados a la justicia de nuestras comunidades negras es repugnante.”

El Departamento de Correcciones de Nueva Jersey dijo que había suspendido a un oficial que había, “participando en la grabación de un video odioso y decepcionante que se burló del asesinato de George Floyd.”

El departamento también ha comenzado una investigación “exhaustiva y acelerada” sobre el oficial.

Una fuente familiarizada con la situación le dice a CNN que el oficial suspendido es Joseph DeMarco, quien ha sido empleado de NJDOC durante al menos 18 años. La fuente dijo que después de tener “una conversación” con su sindicato el martes, DeMarco contrató a un abogado privado. DeMarco debía ser entrevistado por los asuntos internos de NJDOC el miércoles por la mañana, según la fuente.

“FedEx mantiene a los miembros de su equipo con altos estándares de conducta personal, y no toleramos el tipo de comportamiento atroz y ofensivo que se muestra en este video. La persona involucrada ya no es empleada por FedEx. Apoyamos a quienes apoyan la justicia y la igualdad , dice el comunicado.