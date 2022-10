Despiden a médico por decir que solo las mujeres tienen útero

Reino Unido.- El despido de un médico por decir que solo las mujeres tienen útero ha generado indignación luego que medios británicos dieran a conocer la noticia y fuera considerada por los usuarios de las redes como injusto.

La denuncia del despido injustificado fue confirmada por el gremio de Trabajadores de la Salud del país, que asegura que el agremiado fue separado de su cargo por supuesta discriminación de género.

“Incitó a la discriminación de género”, dijo el ente gremial al defender la expulsión del profesional por decir que solo las mujeres tienen útero. Además, la institución citó publicaciones anteriores, las cuales calificó de misógenos.

De acuerdo con los que aplicaron la sanción, el científico Malcolm Needs subió una publicación a sus redes sociales que tiene carácter transfóbico.

El motivo de la sanción fue porque el médico se refirió a las mujeres transgénero que se hacen llamar feministas. Inmediatamente la publicación llegó a sus superiores y fue considerada como un insulto.

“Solo las mujeres tienen útero. Lo dije, no es difícil. Las mujeres también tienen derecho a espacios exclusivos para mujeres. Hablar en defensa de los derechos de las mujeres no significa que no podamos respetar cómo otros desean vivir sus vidas”, escribió el experto en su Facebook.