Despega la versión beta de T-Mobile Starlink

T-Mobile Starlink soluciona el mayor problema del servicio móvil: las zonas sin señal

T-Mobile Starlink es la primera y única red móvil espacial del país que se conecta automáticamente a tu teléfono en áreas donde no llega la red celular

La versión beta ya está abierta absolutamente para todos (sí, incluso para los clientes de Verizon y AT&T) y hay que registrarse para acceso gratis hasta julio

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--Hace unos minutos, durante el encuentro deportivo anual más grande del país, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) presentó el próximo avance en servicio móvil, T-Mobile Starlink, a millones de fans del fútbol americano. Actualmente en su versión beta pública, este revolucionario servicio, desarrollado en asociación con Starlink, emplea tecnología de comunicaciones satelitales y móviles, que parece sacada de una película de ciencia ficción, para mantener a las personas conectadas. Sí, incluso a ti, cliente de Verizon y AT&T, y en más de 500,000 millas cuadradas del país a las que no llegan ninguna de las torres celulares terrestres de las compañías móviles. ¡Una extensión casi como la de dos estados de Texas!









T-Mobile Starlink utiliza satélites especialmente configurados con capacidad de servicio directo a celular (Direct-to-Cell), que giran en la órbita de la Tierra, a más de 200 millas en el espacio y se desplazan a una velocidad mayor a 17,000 millas por hora para transmitir señales de telefonía celular, mensajes de texto por ahora pero en el futuro se incluirán mensajes con imágenes, datos y llamadas de voz, hacia y desde sitios a los que las torres celulares tradicionales no llegan (es decir, las zonas sin señal móvil).

“T-Mobile Starlink es la primera y única red móvil espacial del país que se conecta automáticamente a tu teléfono para que puedas estar conectado incluso donde no llega la red celular. Es un logro técnico descomunal y una innovación absolutamente transformadora para TODOS los usuarios móviles”, indicó Mike Sievert, presidente y director ejecutivo de T-Mobile. “Estamos recién en el comienzo y no queremos exagerar la experiencia que puede obtenerse durante una versión beta, pero los días sin barras de señal serán cosa del pasado. Con El Un-carrier, las zonas sin señal tienen los días contados”.

Si puedes ver el cielo, estás conectado

Lo maravilloso del servicio es su simplicidad: los usuarios no tienen que hacer nada fuera de lo común. Cuando el teléfono celular de un usuario sale fuera del alcance de una torre celular, procede a conectarse automáticamente con la red de T-Mobile Starlink, no es necesario hacerlo manualmente. Los mensajes se envían y reciben igual que como ocurre hoy con una red tradicional, incluso los textos de grupo y las reacciones. Y funciona en la mayoría de los smartphones que se han lanzado en los últimos cuatro años. No se limita a unos pocos smartphones o sistemas operativos.

Y para redoblar su intención de mantener a todas las personas conectadas, T-Mobile Starlink también transmite alertas de emergencia móviles (WEA) en todo el país a los que estén dentro del alcance de la señal y tengan un dispositivo compatible.

El sistema de alertas satelitales ayuda a comprobar que todos —aun fuera de la cobertura terrestre, siempre que estén dentro del alcance de un satélite de T-Mobile Starlink— puedan recibir directamente en sus teléfonos mensajes importantes y destinados a salvar vidas. Ya sea que se encuentren en zonas remotas como senderos de hiking o en áreas afectadas por condiciones climáticas severas o desastres naturales, más personas ahora tienen acceso a las transmisiones de las alertas de emergencia móviles cuando más lo necesitan.

La versión beta es gratuita hasta el mes de julio, que será cuando T-Mobile Starlink se incluirá sin costo alguno con Go5G Next (incluso en variaciones de planes como Go5G Next 55+), el mejor plan de T-Mobile. Los clientes comerciales también recibirán T-Mobile Starlink sin costo extra con Go5G Business Next, las agencias de servicios de emergencia en planes T-Priority y otros planes selectos de precio base premium. Los clientes de T-Mobile en los otros planes pueden agregar el servicio por $15/mes por línea.

Hasta febrero, los clientes de T-Mobile que se registraron para la versión beta podrán aprovechar un descuento exclusivo de $10/mes por línea por ser de los primeros en usar el servicio; es decir, 33% menos del precio normal.

A los clientes de AT&T y Verizon tampoco les hace gracia las zonas sin señal

Cuando tu servicio es increíble y diferente, quieres que lo pruebe la mayor cantidad posible de gente. T-Mobile les ofrece a los clientes de AT&T y Verizon la oportunidad de probar el servicio satelital T-Mobile Starlink en los teléfonos que ya tienen. Con T-Mobile Starlink, todos los smartphones compatibles pueden convertirse en teléfonos satelitales sin necesidad de equipos sofisticados. Durante el período beta, los clientes de Verizon y AT&T pueden aprovechar gratis los mensajes de texto de T-Mobile Starlink y, una vez que el servicio se lance en julio, el servicio se ofrecerá por $20/mes por línea.

Cómo registrarse en la versión beta de T-Mobile Starlink

La fase beta le da a T-Mobile el medio para poner a prueba el servicio gradualmente antes de lanzarlo en julio a millones de usuarios de servicio móvil, quienes podrán beneficiarse de nuestra visión de tener cobertura desde casi cualquier lugar.

Todos los que tengan servicio móvil de cualquier compañía –incluyendo empresas y miembros de servicios de emergencia– pueden registrarse en la versión beta. Se inscribirá a los usuarios en forma continua para que ayuden a testear el sistema y hagan comentarios antes de su lanzamiento en julio.

Para más detalles y cómo registrarse, consulta aquí.

Los clientes comerciales y las agencias de servicios de emergencia pueden registrarse aquí.

La visión para una Cobertura universal

Mientras T-Mobile y Starlink continúan trabajando para eliminar las zonas sin señal móvil, las compañías les dan la bienvenida a proveedores de servicio móvil de todo el mundo para que se unan a su creciente alianza, cuyo objetivo es proporcionar roaming recíproco a todos los proveedores participantes. Hasta ahora, KDDI (Japón), Telstra (Australia), Optus (Australia), One NZ (Nueva Zelanda), Salt (Suiza), Entel (Chile y Perú), Rogers (Canadá) y Kyivstar (Ucrania) son algunas de las compañías que han aceptado unirse a la causa y lanzar la tecnología de satélite a teléfono móvil. Conoce más sobre la alianza y cómo pueden unirse los proveedores en direct.starlink.com.

Para informarse sobre cómo T-Mobile y SpaceX colaboraron para superar las dificultades técnicas de aportar conectividad satelital a los smartphones, lee este artículo de Ulf Ewaldsson, presidente de tecnología de T-Mobile.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Cualquier persona que tenga un dispositivo compatible califica para la prueba de la versión beta de T-Mobile Starlink; los espacios disponibles son limitados. Tecnología en desarrollo disponible en la mayoría de las zonas, la mayor parte del tiempo; llegado el momento, estará disponible en la mayoría de las zonas al aire libre donde se pueda ver el cielo. Descuento para los primeros usuarios: oferta por tiempo limitado; sujeta a cambio. $10/mes por el servicio que comienza en julio de 2025 y se renueva automáticamente cada mes hasta su cancelación. Cancela en cualquier momento en la app T-Life. Para los planes Go5G, el impuesto sobre ventas y los cargos por regulación están incluidos; para el plan Essentials, se aplican el cargo mensual de programas reguladores (RPF) y el cargo mensual de recuperación (TRF), $3.49 en total por línea de voz (50¢ por RPF y $2.99 por TRF).

