Deslizamiento de tierra tiene al borde del precipicio a tres viviendas valoradas en 12 millones de dólares

Los deslizamientos provocados por el temporal en California tiene al borde del precipicio a tres viviendas valoradas cada una en más de 12 millones de dólares.

Los videos de las viviendas que están a punto de ceder circulan en las distintas plataformas de internet, demostrando los enormes daños que dejó las lluvias en el estado.

Medios locales han destacado que tres opulentas mansiones en Dana Poin, en el condado de Orange, están a punto de ceder y ser reducidas a nada a pesar de tener un costo mayor a los 12 millones de dólares.

El peligro de deslizamiento es inminente y desde el viernes la zona se mantiene en monitoreo la lujosa zona, informaron autoridades. “El deslizamiento ocurrió en un acantilado de 150 pies, ha dejado las residencias suspendidas precariamente al borde del abismo, mientras el lodo y los escombros amenazan con caer al océano Pacífico que se extiende debajo”.

Equipos de ingenieros se encuentran desplegados para evaluar la integridad estructural de las viviendas afectadas y una solución que evite que las casas valoradas en 12 millones, 13 millones y 15 millones de dólares.

SCARY LANDSLIDE: Three large homes in Dana Point are in danger of falling into the ocean after a cliffside gave way over the weekend. https://t.co/VTlyZCqGqs pic.twitter.com/lO98eLrawU

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) February 12, 2024