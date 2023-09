Design House y Make It Possible se asocian para ampliar el marketing digital minorista en Europa

La asociación optimiza los programas de fidelización de supermercados, plataformas de comercio electrónico y marcas europeas

BARCELONA, España–(BUSINESS WIRE)–Ideal™ by Design House, una empresa pionera que está revolucionando la industria circular digital, anuncia una asociación estratégica con Make it Possible, una empresa innovadora dirigida por Sergi Quinto, veterano de la industria. La nueva colaboración elevará la experiencia del cliente para los supermercados y minoristas en el área de marketing europeo a través de soluciones de marketing de medios minoristas de vanguardia.





Make it Possible, bajo la dirección de Quinto, ha impulsado activamente alianzas estratégicas en Europa. Con el foco puesto en el desarrollo y la monetización de programas de fidelización para supermercados, bancos, plataformas de comercio electrónico y editores, Make it Possible ha ofrecido sistemáticamente estrategias de medios minoristas innovadoras.

Ideal by Design House transforma la industria circular digital con su plataforma de vanguardia. Ideal integra a la perfección circulares digitales dinámicas y personalizadas con tarjetas de fidelización por medio de un sistema de distribución inteligente que atrae tanto a los clientes de los minoristas como a los de sus competidores. Los análisis avanzados miden el tráfico en tienda procedente de la circular digital, computando el coste por visita. Esto permite a los minoristas calcular con precisión el retorno de la inversión en programas de marketing digital. Ideal impulsa una inversión inmersiva en la red de medios minoristas de bienes de consumo envasados en la plataforma circular digital.

Lilliam Montiel, de Ideal, se ha trasladado a España y colabora con Quinto para desarrollar el mercado europeo. Desde 2020, Montiel lidera los equipos de ventas al por menor y desarrollo informático de Ideal en Sudamérica. Lilliam es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Estatal de Minnesota (EE UU).

“Esta potente asociación entre Make it Possible e Ideal promete aportar un valor sin precedentes a los minoristas y marcas del mercado europeo”, declaró David Gordon, presidente de Ideal by Design House.

Sergi Quinto, de Make it Possible, afirma: “Cada mes se invierten millones de euros en descuentos en los folletos de los minoristas. Ahora, por primera vez en Europa, podremos personalizarlos mediante la integración con las tarjetas de fidelización y publicitarlos digitalmente.”

Acerca de Make it Possible

Make it Possible es una empresa innovadora a la vanguardia del marketing de medios minoristas, dirigida por Sergi Quinto, especialista del sector. Con una distinguida carrera en los medios minoristas y un historial de liderazgo en iniciativas notables, Quinto aporta una gran experiencia. Make it Possible colabora con los minoristas y las marcas para maximizar su potencial en el panorama de los medios minoristas.

Acerca de Ideal™ by Design House

Ideal™ by Design House revoluciona la industria circular digital al mejorar la experiencia del cliente para las tiendas de alimentación y minoristas. Su plataforma de vanguardia Ideal™ integra circulares digitales dinámicas con un sistema de distribución inteligente y omnicanal que atrae a los clientes de los minoristas y a los de sus competidores. Los análisis avanzados miden el tráfico en tienda generado por la circular y calculan el coste por visita para demostrar con precisión el retorno de la inversión en los programas de marketing de los minoristas. La inmersiva red de medios para minoristas de Ideal by Design House proporciona a los CPG la capacidad de encontrar su público objetivo, servir medios programáticos de marca compartida fuera de la plataforma, desarrollar la posición de bloque de marca superior en la plataforma con contenido enriquecido y analizar resultados detallados desde la impresión inicial hasta el aumento de las ventas. Más información en DesignHouse.Design.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Sergi Quinto, Sergi@Make-It-Possible.com