Desierto de Arabia Saudita se cubre de nieve: "no es una buena señal" 

Las imágenes del desierto de Arabia Saudita cubierto de nieve han generado consternación en la opinión pública ante un inminente cambio climático.

Las arenosas montañas se vistieron de blanco luego de una nevada y de una intensa lluvia con granizo que dejó un panorama impresionante.

Autoridades indicaron que se trata de la primera nevada en la región de Al Jawf, donde el paisaje árido se convirtió en un inédito paraíso invernal, algo que los pobladores no pasaron desapercibidos.

Inmediatamente, las fotografías y videos se viralizaron, destacando que se trata de un panorama muy parecido a las regiones heladas del mundo.

Expertos han señalado que la nevada en el desierto de Arabia Saudita es producto de los daños ambientales que el ser humano ha provocado en el mundo.

Medios de comunicación nacionales e internacionales han destacado que es la primera nevada en la región, contrastando con el clima al que están acostumbrados los lugareños.

Sobre el fenómeno que dejó el desierto de Arabia Saudita, el Centro Nacional de Meteorología del país informó que se trató de un sistema de baja presión que se estaba formando en el mar Arábigo.

"El sistema trajo una ola de aire cargado de humedad que chocó con el calor del desierto, produciendo truenos, granizo y nieve.

Autoridades han hecho un llamado a la población a permanecer en alerta máxima ante el cambio climático y las condiciones extremas que podrían generar.

Algunos usuarios en las redes sociales han señalado que se trata de una señal negativa que la madre naturaleza está enviando.

🏝❄️ Saudi Arabian desert covered in snow

This is the first time in history that the desert has been covered in snow, as temperatures there rarely drop to such levels.

A severe hail storm also raged there recently. pic.twitter.com/4wjSaaRMfo

— Nurlan Mededov (@mededov_nurlan) November 3, 2024