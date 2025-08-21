Desde los emprendedores individuales hasta Fortune 500: Amazon Business ahora potencia a 8 millones de organizaciones, al brindar aún más valor, surtido y practicidad a sus clientes

Los clientes empresariales ahora pueden acceder a cientos de millones de artículos en todo el mundo, con precios bajos todos los días y con un 25 % más de surtido en comparación con la misma época del año pasado

Amazon Business, que continúa con su objetivo de apoyar el crecimiento de las pequeñas empresas, aumentó la cantidad de artículos de las pequeñas empresas vendedoras en su tienda por casi 80 % a nivel mundial, año tras año

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Tras transformar las compras de las empresas durante 10 años, Amazon (NASDAQ: AMZN) anunció hoy que Amazon Business ha logrado un nuevo hito, al atender de manera activa a más de ocho millones de organizaciones a nivel mundial, excepto en mercados emergentes, que abarcan desde pequeñas empresas hasta las compañías más grandes a nivel mundial. Amazon Business adapta lo mejor de Amazon: precios bajos todos los días, amplio surtido y una práctica experiencia de compras y entregas, junto con el ofrecimiento de una diversa red de proveedores, una red de logística global confiable y adaptable, y herramientas de análisis de datos impulsadas por IA intuitiva para satisfacer las necesidades de todas las organizaciones, incluidas 97 de las empresas de Fortune 100 y cientos de miles de pequeñas empresas clientes en todo el mundo. Amazon Business continúa siendo una prioridad para la empresa, al impulsar más de U$S35 mil millones en ventas brutas anuales, con una fuerte adopción y comentarios positivos de los clientes.









"Cuando las organizaciones se asocian con Amazon Business, no sólo compran, sino que optimizan su cadena de suministro mientras ahorran tiempo y dinero a través de herramientas potentes diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades empresariales", manifestó Shelley Salomon, vicepresidenta global de Amazon Business. "Desde los emprendedores locales hasta las empresas multinacionales, brindamos lo que más importa: acceso a cientos de millones de artículos en todo el mundo, grandes ahorros todo el año e incluso entregas más prácticas, ayudando a las organizaciones a ahorrar tiempo y dinero, reducir la complejidad y, en última instancia, crecer”.

Se ofrecen precios bajos todos los días y ahorros en los costos para las empresas de todos los tamaños

Amazon Business brinda valor líder en la industria a organizaciones con precios competitivos y análisis de compras para realizar un seguimiento del gasto. También trabaja de manera directa con los vendedores a fin de mantener precios competitivos como así también un catálogo especializado que ofrece artículos enviados y vendidos por Amazon con precios más predecibles.

En el primer semestre del año, los descuentos por volumen de Amazon Business ayudaron a las organizaciones estadounidenses a ahorrar más de U$S150 millones. Ya sea que se trate de la compra de miles de resmas de papel, cientos de accesorios para computadoras, docenas de materiales de laboratorio o un puñado de materiales de construcción, los ahorros a través de este descuento único, junto con docenas de otros ofrecidos por Amazon Business, brindan a las organizaciones la oportunidad de reinvertir estos fondos en sus empresas.

Los clientes de las pequeñas empresas también se han beneficiado de los descuentos por volumen, ya que las pequeñas empresas globales clientes han ahorrado más de U$S70 millones y las pequeñas empresas estadounidenses clientes han ahorrado más de U$S25 millones mediante las compras al por mayor el año pasado.

Amazon Business también ofrece un conjunto de herramientas para ahorrar costos, entre las cuales se encuentran:

Guided Buying: una función que orienta a los empleados hacia productos y proveedores preferidos, aplica de manera automática límites en los gastos y flujos de trabajo de aprobación. Al reducir las compras no planeadas, Guided Buying ayuda a las empresas a evitar costos imprevistos y ahorra dinero a largo plazo.

Spend Analytics: brinda información basada en datos a las organizaciones para identificar los ahorros en costos en sus compras empresariales. A través de un desglose detallado de patrones de gastos, desempeño de los proveedores y análisis a nivel de categoría, las organizaciones pueden identificar áreas para potenciales ahorros, ventajas en la negociación y mejoras en los procesos para impulsar el impacto en los resultados.

Estas herramientas de ahorro, junto con los descuentos y ofertas exclusivos como recompensas, reembolsos y precios exclusivos para empresas, Subscribe & Save y más, ayudan a las organizaciones de todos los tamaños a optimizar sus gastos y maximizar sus presupuestos. Desde los precios bajos de todos los días hasta las capacidades avanzadas de gestión de gastos, Amazon Business permite que las organizaciones compren de manera más estratégica así pueden reinvertir sus ahorros en sus empresas.

Satisfacer todas las necesidades de las empresas con un surtido sin igual

Amazon Business toma en cuenta los comentarios de los clientes para expandir su surtido de manera constante, ayudando a todas las organizaciones (sin importar sus necesidades de compra únicas) a encontrar lo que necesitan, cuando lo necesitan. Los clientes empresariales ahora pueden conseguir todo de manera eficiente con Amazon Business, ya sea lo básico para los lugares de trabajo hasta equipos industriales especializados, usando herramientas para seleccionar contenidos específicos según las necesidades de su organización.

Amazon Business ahora ofrece un amplio surtido de cientos de millones de artículos para beneficiar a organizaciones de todo tipo y tamaño y en todas las industrias, con productos como equipo médico profesional, equipo de cocina comercial, soluciones tecnológicas para las aulas, suministros agrícolas, equipos de producción industrial y mucho más.

Los clientes empresariales ahora tienen acceso a un 25 % más de artículos en todo el mundo en comparación con la misma época en el año pasado, con un gran crecimiento en categorías especializadas como suministros industriales y científicos, equipos de calidad profesional, material de atención médica y laboratorio, recursos y tecnología para la educación, y suministros para el mantenimiento de instalaciones, reflejando el compromiso de Amazon Business por satisfacer las diversas necesidades de las organizaciones.

La selección de los vendedores de las pequeñas empresas creció cerca del 80 % a nivel mundial año tras año. Los clientes empresariales ahora pueden comprar más de 160 millones de artículos de pequeñas empresas vendedoras en todo el mundo, esto abarca todo desde accesorios de escritorio, equipos de limpieza, suministros médicos, herramientas de calidad profesional y más.

A fin de ayudar a las organizaciones a explorar este amplio surtido, Amazon Business ofrece a las organizaciones herramientas innovadoras para gestionar el proceso de compra, entre ellas:

Business Lists: simplifica las compras repetidas al ofrecer la opción de crear colecciones seleccionadas de artículos comprados con frecuencia. Esta función ayuda a las organizaciones a mantener la consistencia entre departamentos, reducir el tiempo de búsqueda de productos y ayuda a los consumidores a encontrar artículos aprobados con rapidez, convirtiendo a las compras de rutina en un proceso de un solo clic.

Integrated Search: la integración permite a los compradores buscar y comprar millones de artículos de Amazon Business sin abandonar el sistema de compras electrónicas establecido por su empresa. Al reducir la cantidad de clics, Integrated Search optimiza el proceso de compra, mejora el cumplimiento de las políticas de las empresas y ayuda a las compañías a comprar con el surtido de Amazon y los precios competitivos dentro de sus flujos de trabajo actuales.

El surtido cada vez más amplio de Amazon Business es posible gracias a una red global de millones de vendedores en todo el mundo, muchos de los cuales son pequeñas y medianas empresas, que brinda resiliencia de cadena de suministro y precios competitivos junto con entregas rápidas. A través de recomendaciones personalizadas y funciones de búsqueda innovadoras, las organizaciones de todos los tamaños pueden descubrir y comprar productos que les interesa con rapidez, optimizando sus compras empresariales mientras mantienen el acceso al más amplio surtido de productos disponibles que son relevantes para el negocio.

Mayor practicidad con entregas optimizadas para clientes empresariales

Al reconocer que cada organización tiene necesidades de entrega únicas que difieren de las de los consumidores, Amazon Business brinda soluciones de entrega rápidas y flexibles que ponen el control en manos de los clientes. Desde elegir plazos de entrega específicos que coinciden con los horarios comerciales, hasta diseñar puntos de entregas precisos, ya sean muelles de carga, salas de correo u otros lugares, las empresas pueden adaptar su experiencia de entregas a lo que más les convenga a sus organizaciones. Esta personalización no sólo asegura una integración ágil con los flujos de trabajo existentes, sino que también mejora la seguridad y eficiencia en el proceso de recepción, lo que ayuda a que las empresas ahorren tiempo.

A través de inversiones estratégicas en estaciones de entrega, centros de clasificación y centros de transporte, Amazon hace entregas con la mayor velocidad hasta la fecha. El año pasado, cientos de millones de pedidos, que abarcan desde compras esenciales únicas hasta grandes pedidos de varios artículos, se entregaron a los clientes empresariales el mismo día o al día siguiente en todo el mundo.

Como muestra de su compromiso por reducir los residuos de embalaje y los viajes de entrega, Amazon Business ha ampliado las entregas directas de palés así más del 85 % de los clientes empresariales estadounidenses ahora tienen acceso a esta opción de entregas consolidada. La entrega de palés no sólo reduce el impacto ambiental sino que también ayuda a las organizaciones a optimizar sus operaciones de recepción de pedidos.

Amazon también ofrece Amazon Day for Business, un beneficio de entregas gratuito y práctico exclusivo para que los clientes de Business Prime elijan un día de la semana a fin de que cada dirección reciba todos sus pedidos elegibles.

Estas mejoras, impulsadas por la red de logística de Amazon, demuestran el compromiso de la empresa por brindar una entrega rápida, flexible y optimizada para satisfacer las necesidades únicas de cada organización. Al reducir las distancias de transporte y optimizar las rutas de las entregas, Amazon no sólo mejora la velocidad sino que también aumenta la confiabilidad y reduce el impacto ambiental.

Business Prime ofrece más ahorros y entregas mejoradas

Business Prime continúa ayudando a las organizaciones a ahorrar más dinero que nunca en Norteamérica, Europa y Japón.

El año pasado, los miembros de Business Prime ahorraron más de U$S750 millones en gastos de envío a nivel mundial.

Los miembros de Business Prime también disfrutan de las velocidades de entrega de Amazon que son las más rápidas hasta la fecha. Aproximadamente el 50 % de los pedidos globales y más del 70 % de los pedidos de Business Prime de EE. UU. llegaron en el mismo día o al día siguiente en el año pasado.

Con grandes ahorros, rápidas velocidades de entregas y una gran participación de los miembros, Business Prime continúa demostrando su valor como una herramienta fundamental para los clientes empresariales en todo el mundo. Business Prime ofrece a las grandes organizaciones un plan Empresarial que brinda a los usuarios ilimitados acceso a una entrega rápida y gratuita con Prime junto con herramientas como Spend Visibility, Spend Anomaly Monitoring y Guided Buying, que destacan la información sobre compras, detectan gastos inusuales y guían a los empleados hacia un comportamiento de compra preferido. Las pequeñas empresas clientes en los EE. UU. pueden aprovechar las oportunidades de ahorros adicionales a través de Business Prime Rewards que ofrece un reembolso de hasta el 4 % en las marcas de Amazon. Los clientes también pueden disfrutar de los ahorros de la Tarjeta Amazon Business Prime American Express y ofertas exclusivas de Prime. Con Business Prime, los miembros también tienen acceso a mejores beneficios de envío incluidos Amazon Day, que consolida las entregas elegibles en un único día por semana. Las organizaciones pueden visitar el sitio web de Business Prime para obtener más información y registrarse para obtener una membresía.

A través de una experiencia de compra y funciones únicas diseñadas específicamente para los compradores empresariales, Amazon Business ofrece lo que los clientes consumidores han llegado a conocer y en lo que confían respecto de Amazon: precios bajos, amplio surtido y practicidad, mientras ayuda a los clientes empresariales a ahorrar tiempo y dinero. Desde el lanzamiento en los EE. UU. en 2015, Amazon Business ha potenciado a las empresas de todos los tamaños a través de un surtido inigualable, grandes descuentos y capacidades inteligentes. En la actualidad, Amazon Business continúa siendo prioridad para la empresa, generando más de U$S35 000 millones en ventas brutas anuales, con una fuerte adopción y comentarios positivos de los clientes. Amazon Business atiende de manera activa a más de ocho millones de organizaciones en todo el mundo, excepto mercados emergentes, incluidas 97 empresas de Fortune 100, 66 compañías de FTSE 100 y 38 de las empresas de DAX-40. Los líderes en compras y negocios se benefician de opciones de envío prácticas de cientos de millones de envíos en categorías como oficina, TI, servicios de limpieza y servicios de alimentos, junto con funciones adaptadas a las necesidades empresariales incluida una experiencia web personalizada, Business Prime, precios y surtido exclusivos para empresas, cuentas empresariales con uno o varios usuarios, flujos de trabajo de aprobación, integraciones del sistema de compras, soluciones de pago, exenciones fiscales y atención al cliente especializada. Al trabajar de cerca con los clientes para entender sus desafíos de compra empresarial, Amazon Business continúa desarrollando tecnologías nuevas que facilitan que las organizaciones y los administradores definan, cumplan y calculen de forma proactiva el progreso hacia sus presupuestos y metas de compra. Amazon Business ahora es socio estratégico de las empresas en 11 países, entre ellos, Australia, Canadá, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, México, España, Reino Unido y Estados Unidos.

Para obtener más información, visite el sitio web de Amazon Business.

