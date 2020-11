Desde hace 10 años la plataforma global de inversiones en bienes raíces de BentallGreenOak mantiene su liderazgo en ESG al recibir las mejores calificaciones globales en Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) de 2020

El fondo BGO Diversified US Property clasifica 1.° entre su grupo de pares en EE. UU. y 4.° entre su grupo de pares a nivel mundial

NUEVA YORK & TORONTO & LONDRES & TOKIO–(BUSINESS WIRE)–BentallGreenOak (BGO) anunció hoy que su plataforma global de inversiones en bienes raíces nuevamente obtuvo las mejores calificaciones globales en el Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) anual. Las clasificaciones de 2020 marcan el 10.° año consecutivo de liderazgo absoluto en ESG a nivel mundial para BGO. El mayor enfoque de la empresa en la resiliencia de activos como elemento importante en su estrategia de gestión de inversiones para sus clientes ha dado como resultado varias cuentas de BGO que califican 1.°en general en el mundo entre 412 participantes en el Módulo de Resiliencia de GRESB.

El fondo BGO Diversified US Property mantuvo su liderazgo como en 2019, al clasificar 1.°entre el grupo de pares principal y diversificado de Estados Unidos, 2.°en general en el sector de Diversificación de América Latina y 4.°a nivel mundial entre el grupo de pares principal que no cotiza en bolsa y de Diversificación. La Sun Life General Account obtuvo su mejor resultado, al clasificar 2.°en Canadá y 6.° a nivel mundial entre el grupo de pares principal, que no cotiza en bolsa y de Diversificación. El fondo canadiense Prime se basa en su historia de clasificación entre los primeros 3, al posicionarse 3.°en Canadá entre su grupo de pares. Prime también recibió la distinción de Líder en el Sector por sus Desarrollos, en el sector de Diversificación – Oficinas/Residencial, que no cotiza en bolsa. En su primer año que se presenta al GRESB bajo BGO, West End of London Property Unit Trust (WELPUT) mejoró su calificación y logró el 3.° puesto en la oficina del Reino Unido: grupo de pares corporativos y de valor agregado y el 8.° a nivel mundial en el grupo Oficinas, que no cotizan en bolsa.

“ Nuestro compromiso por lograr que la sostenibilidad sea un principio rector de nuestro enfoque de la responsabilidad corporativa y una extraordinaria oportunidad de crecimiento para nuestros clientes se refleja en los resultados que hemos logrado este año con GRESB”, señaló Sonny Kalsi, director ejecutivo de BentallGreenOak. “ Los empleados de BGO en todo el mundo tienen un compromiso con la innovación permanente y exploran oportunidades sin aprovechar para generar valor para nuestros clientes a través de nuestro programa de ESG de primer nivel. Esperamos aprovechar el éxito de este año”.

“ La excelencia sostenida del programa de ESG de BentallGreenOak es muy destacable y pone una vara alta entre los pares mundiales. Con más de una década de liderazgo reconocido, el premio para los líderes del sector de GRESB 2020 refuerza cómo el compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el logro de impactos positivos de BentallGreenOak se inculca en todos los niveles organizacionales”, señaló Dan Winters, presidente de GRESB para Latinoamérica.

“ La posición de liderazgo de nuestros fondos en el Módulo de Resiliencia de GRESB hace hincapié en la importancia que BGO da al abordaje de los riesgos climáticos en los niveles de bienes raíces y carteras para impulsar retornos a largo plazo para nuestros clientes e inversores”, manifestó Anna Murray, directora gerente y directora global de ESG en BentallGreenOak. “ Nos enorgullece el enfoque de nuestros equipos de Gestión de Inversiones y Propiedades en nuestras carteras aseguradas para el futuro. La planificación estratégica, los conocimientos impulsados por datos y la metodología estandarizada permiten que nuestros equipos evalúen y atenúen vulnerabilidades críticas al crear carteras del futuro para clientes e inversores de BGO”.

En 2020, más de 1200 empresas inmobiliarias, fondos de inversión en bienes raíces (REIT, por sus siglas en inglés), fondos y desarrolladores participaron en la Evaluación de Bienes Inmuebles de GRESB, lo que representa un AUM de USD 4,8 billones de dólares. La evaluación abarca más de 96 000 activos en 64 países.

Acerca de GRESB

La clasificación según el Global Real Estate Sustainability Benchmark (Parámetro de Referencia Global de Sostenibilidad de Bienes Raíces, GRESB, por sus siglas en inglés) se basa en la evaluación de GRESB de siete aspectos de la sostenibilidad, mediante 50 indicadores relacionados con los bienes raíces. La evaluación incluye información sobre los indicadores de desempeño de los bienes raíces, como consumo de energía, emisiones de gases de efecto invernadero, consumo del agua y generación de desechos. Los detalles del cuestionario y la evaluación de GRESB, como así también la ponderación de las respuestas se encuentran disponibles en https://gresb.com/gresb-real-estate-assessment/.

Acerca de BentallGreenOak

BentallGreenOak es asesor líder en la gestión de inversiones en bienes raíces a nivel mundial y proveedor de servicios de bienes raíces de reconocimiento mundial. BentallGreenOak representa los intereses de más de 750 clientes institucionales, con aproximadamente 50 000 millones de dólares en activos bajo nuestra gestión (desde el 30 de septiembre de 2020) y experiencia en la gestión de propiedades de oficinas, venta minorista, industrial y residencial múltiple en todo el mundo. BentallGreenOak posee oficinas en 24 ciudades en doce países con sólidos conocimientos a nivel local, experiencia y amplias redes en las regiones en las que invertimos y gestionamos activos de bienes raíces en nombre de nuestros clientes. BentallGreenOak es parte de SLC Management, la empresa de gestión de activos alternativos y tradicionales institucionales de Sun Life.

Los activos bajo nuestra gestión que se muestran arriba incluyen inversiones hipotecarias y de participación inmobiliaria gestionadas por el grupo de empresas de BentallGreenOak y sus filiales.

Para obtener más información, visite www.bentallgreenoak.com.

