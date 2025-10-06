Descubrimiento de un cráneo de más de 300 mil años reescribe la historia

Un reciente estudio ha dado a conocer el hallazgo de un cráneo antiguo que podría reescribir la evolución humana, según explican investigadores. El fósil, hallado en China y datado en más de 300 mil años, presenta características nunca antes vistas que ponen en entredicho las teorías anteriores sobre el origen humano.

El fósil encontrado muestra una mezcla sorprendente de rasgos arcaicos y modernos, lo que desafía las ideas tradicionales sobre la línea evolutiva que conecta a los humanos actuales con sus ancestros lejanos.

Según los expertos, la morfología del cráneo señala que coexistieron múltiples especies de humanos antiguos en Asia oriental durante mucho más tiempo de lo que se pensaba.

Esto ha generado un intenso debate dentro de la comunidad científica, pues si se confirman los análisis, será necesario replantear el árbol genealógico de la humanidad y la forma en la que migraron y evolucionaron diferentes linajes. Para América Latina, donde el debate sobre el origen humano continúa vigente, estos descubrimientos aportan información clave para entender nuestro pasado.

La investigación continúa y los expertos alrededor del mundo analizan los resultados para determinar su verdadero impacto en la evolución humana. Los nuevos estudios en fósiles prehistóricos seguirán arrojando luz sobre nuestro origen.