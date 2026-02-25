Descubren un tercer planeta tipo “supertierra” en el sistema HD 176986

Un equipo de astrónomos ha identificado un nuevo planeta en órbita alrededor de la estrella HD 176986. Esta estrella está ubicada a aproximadamente 91 años luz de la Tierra. El descubrimiento fue publicado en la revista Astronomy and Astrophysics. Además, amplía a tres el número de planetas conocidos en este sistema. También resalta la importancia de las campañas de observación prolongadas. Estas campañas son clave para detectar mundos pequeños y de órbita amplia.

HD 176986 es una estrella enana naranja de tipo K, ligeramente más pequeña que el Sol. Ya había sido estudiada desde 2018. En ese año, los investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) descubrieron dos planetas en su órbita, HD 176986 b y HD 176986 c. Sus períodos son de 6,5 y 16,8 días respectivamente.

El nuevo planeta, denominado HD 176986 d, es una supertierra con una masa mínima inferior a siete veces la de la Tierra. Además, completa su órbita alrededor de la estrella cada 61,4 días. Se ubica entre sus dos compañeros. Asimismo, es más masivo que el planeta interior (5 masas terrestres) y menos que el más lejano (10 masas terrestres).

“Tras años de observaciones con instrumentos de última generación, fue muy gratificante descubrir la señal de este tercer planeta”, indicó Nicola Nari, primer autor del estudio y estudiante de doctorado en el IAC.

HD 176986 d se suma a un grupo reducido de planetas conocidos con órbitas superiores a 50 días y masas menores a siete veces la terrestre. Este tipo de planetas es especialmente difícil de detectar. Esto se debe a las débiles señales que generan. Por esta razón, se hace indispensable un seguimiento prolongado para confirmar su existencia.

Alejandro Suárez Mascareño, investigador del IAC y coautor del estudio, explicó que solo investigaciones de larga duración pueden identificar con fiabilidad planetas pequeños y lejanos alrededor de enanas K. Por otro lado, Jonay I. González Hernández, coordinador de la investigación, destacó que la persistencia en la observación fue clave para el hallazgo: “Seguimos observando el objetivo y, al final, la señal apareció”.

Este descubrimiento no solo amplía el catálogo de supertierras conocidas, sino que también demuestra la efectividad de las campañas de observación extensas para revelar planetas que podrían haber pasado desapercibidos en estudios más breves.