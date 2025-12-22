Descubren que se retiraron fotos de los archivos Epstein y la Justicia de EEUU defiende a Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) descarta vínculo de Trump en el retiro de fotos publicadas en relación con el caso de documentos clasificados Epstein.

En medio de especulaciones en redes sociales y notas de prensa, el Departamento de Justicia dejó claro que el presidente Donald Trump no tuvo injerencia alguna en la decisión de eliminar ciertas imágenes, lo que ha sido motivo de debate público en Estados Unidos y América Latina.

La eliminación de estas fotos generó interrogantes sobre posibles presiones políticas o manipulaciones, especialmente debido al protagonismo de Trump en el proceso legal por el manejo de documentos oficiales.

Sin embargo, según declaraciones oficiales, este procedimiento fue independiente y respondió a criterios internos de seguridad y privacidad de las víctimas de Epstein.

¿Por qué se retiraron las fotos del caso?

Fuentes del Departamento de Justicia explicaron que la decisión de retirar las imágenes estuvo motivada por la protección de información delicada relacionada con la investigación.

Se descartó cualquier presión externa o intervención del expresidente. Estas declaraciones se dan tras varios días en los que medios nacionales e internacionales cuestionaron el motivo del retiro.