Descubren posibles entradas ocultas en la pirámide de Menkaure tras cuatro mil años

Un estudio conjunto de la Universidad de El Cairo y la Universidad Técnica de Múnich ha revelado posibles entradas ocultas en la pirámide de Menkaure, la más pequeña de las tres principales de Guiza. Gracias a radares de alta tecnología y escáneres de ultrasonido, los investigadores identificaron dos cavidades llenas de aire bajo la fachada este del monumento, que podrían corresponder a antiguos pasadizos de acceso o ventilación.

La pirámide de Menkaure, construida alrededor del siglo XXVI a.C. como tumba del faraón del mismo nombre, mide aproximadamente 65 metros de altura y mantiene un nivel de perfección arquitectónica que sigue sorprendiendo a arqueólogos modernos. Las nuevas cavidades, de dimensiones que permiten el paso de una persona, se encuentran entre 1,1 y 1,4 metros bajo la superficie.

El proyecto ScanPyramids, activo desde 2015, ha utilizado métodos no invasivos que combinan tomografía ultrasónica y radar de penetración terrestre, permitiendo estudiar el interior de las pirámides sin dañarlas. “La hipótesis de una entrada adicional es muy plausible y nuestros descubrimientos nos acercan mucho más a confirmarla”, aseguró el profesor Christian Große, especialista en ensayos no destructivos de la Universidad Técnica de Múnich.

Aunque se requieren más investigaciones para confirmar la función de estas cavidades, el hallazgo representa un avance significativo en la comprensión de la arquitectura interna del complejo de Guiza. Este descubrimiento se suma a otros del proyecto ScanPyramids, como el corredor oculto de nueve metros hallado en la pirámide de Keops en 2023.