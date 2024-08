Descubren océanos subterráneos en Marte

Los datos sísmicos obtenidos por la sonda Insight de la NASA han revelado un hallazgo impresionante: grandes reservas de agua líquida podrían encontrarse bajo la superficie de Marte.

Según un reciente estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, la sonda ha detectado masas de rocas ígneas que parecen estar impregnadas de agua, sugiriendo la presencia de océanos subterráneos que podrían cubrir la superficie marciana con capas de hasta 1 o 2 kilómetros de profundidad.

Este descubrimiento sugiere que, aunque el agua líquida ha desaparecido de la superficie del planeta rojo hace más de 3.000 millones de años, aún existe una abundante cantidad atrapada en las pequeñas cavidades de las rocas ígneas, similar a esponjas porosas. Sin embargo, los científicos advierten que, aunque los datos son prometedores, la interpretación de los resultados puede evolucionar con el tiempo a medida que se realicen más investigaciones y se obtengan nuevas evidencias.

A pesar de la magnitud del hallazgo, la profundidad de estos depósitos líquidos plantea desafíos significativos para su utilización en futuros proyectos de colonización o en la búsqueda de vida. A día de hoy, esta agua subterránea sigue siendo inaccesible con la tecnología actual y no ofrece una solución inmediata para el abastecimiento de una futura colonia en Marte.

Así, mientras los científicos continúan explorando las implicaciones de estos descubrimientos, la presencia de agua en el subsuelo de Marte abre nuevas preguntas sobre la historia y la geología del planeta rojo, además de ofrecer un fascinante campo de estudio para futuras misiones espaciales.