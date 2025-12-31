El descubrimiento de un exoplaneta con forma de limón está revolucionando a la comunidad científica. Este hallazgo demuestra que los planetas fuera del sistema solar pueden presentar características mucho más extrañas de lo que las teorías actuales predecían.

El "exoplaneta con forma de limón", conocido como WASP-103b, fue identificado mediante precisas observaciones hechas por el telescopio espacial Cheops de la Agencia Espacial Europea (ESA).

¿Por qué es tan extraño el exoplaneta WASP-103b?

A diferencia de los cuerpos celestes esféricos, WASP-103b fue detectado con una curvatura extrema, similar a la forma de un limón. Según los datos presentados, esto se debe a las fuerzas de marea que su estrella ejerce en su estructura, ya que se encuentra peligrosamente cerca de ella.

Su tamaño supera al de Júpiter, pero en vez de expandirse uniformemente, se deforma de manera considerable, lo que desconcierta a los expertos en estudio astronómico.

La investigación abre nuevos interrogantes sobre la formación y evolución de planetas fuera del sistema solar, ya que hasta ahora no se había observado una morfología tan singular.

Además, el hallazgo podría tener implicaciones sobre la comprensión de las atmósferas y el comportamiento de otros exoplanetas que orbitan estrellas distintas al sol.