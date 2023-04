Descubren barco con más de mil prisioneros hundido por EEUU en la Segunda Guerra Mundial

El gobierno de Australia confirmó el hallazgo de un barco que se hundió con más de mil prisioneros luego que Estados Unidos (EEUU) lo atacara en la Segunda Guerra Mundial.

La noticia fue dada a conocer al mundo por el primer ministro australiano, Anthony Aldanese, quien escribió en su cuenta de Twitter detalles del descubrimiento.

“El barco japonés Montevideo Maru transportaba 1,060 prisioneros de guerra y fue torpedeado por Estados Unidos en el marco del conflicto multinacional de la década de 1940”, se informó sobre el descubrimiento.

Aldanese señaló que de los mil tripulantes, 850 eran miembros del servicio australiano.

“Por fin se ha encontrado el lugar de descanso de las almas perdidas del Montevideo Maru. Entre los 1,060 prisioneros a bordo había 850 miembros de servicio australiano, cuyas vidas fueron truncadas”, posteó el funcionario.

El diplomático australiano señaló que con el hallazgo se cumple la promesa nacional de recordar y honrar siempre a quienes sirvieron al país.

La prensa nacional destacó que el barco fue encontrado en el mar de China Meridional por un equipo dirigido por Silentworld Fundation.

El barco con los 1060 prisioneros se hundió el 1 de julio de 1942, cuando EEUU lo atacó frente a Filipinas. Irónicamente, Austria apoyaba a EEUU y Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.

Silentworld Fundation destacó que el hallazgo de la embarcación cierra un terrible capítulo de la historia militar marítima de Australia.

At long last, the resting place of the lost souls of the Montevideo Maru has been found.

Among the 1,060 prisoners on board were 850 Australian service members – their lives cut short.

We hope today’s news brings a measure of comfort to loved ones who have kept a long vigil. pic.twitter.com/husOu6peUL

— Anthony Albanese (@AlboMP) April 21, 2023