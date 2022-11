Descubre más ofertas que nunca durante el evento de fin de semana Cyber ​​Monday de Amazon

Aprovecha las mejores ofertas festivas durante todo el fin de semana en destacadas marcas como American Girl, Lemme, vVardis, Peloton y Skullcandy

Descubre las mejores ofertas antes del Black Friday con grandes descuentos, como la Oferta del Día, y otras ofertas disponibles en todo momento

Los clientes encontrarán regalos para todos los que están en sus listas de compras al aprovechar las colecciones seleccionadas especialmente por sus influencers y expertos favoritos, como Remi Bader, Dixie D’Amelio, Storm Reid y Vinnie Hacker

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–(NASDAQ:AMZN) – La temporada de ahorros de Amazon continúa durante el evento de fin de semana del Cyber Monday, con grandes descuentos en las principales categorías, a partir del sábado 26 de noviembre y hasta el lunes 28 de noviembre. Los clientes pueden aprovechar ofertas increíbles en marcas populares como Anastasia Beverly Hills, Peloton, Segway y Bose, mientras encuentran aún más formas de ahorrar con opciones de pago flexibles, ofertas en tarjetas de regalo y recompensas de devolución de efectivo.

Ahorra durante toda la temporada y obtén un adelanto de las mejores ofertas de Cyber ​​​​Monday

Crea momentos felices para todos quienes estén en tu lista de regalos con algunas de las mejores ofertas de la temporada, en las marcas más populares del año, durante el evento de fin de semana Cyber ​​Monday de Amazon. Los clientes deben monitorear las ofertas frecuentemente para conocer las ofertas sorpresa que aparecerán cada 30 minutos durante determinados períodos del evento de tres días.

Ahorra hasta un 70% en determinados dispositivos compatibles con Alexa incluyendo Echo y Fire TV

Ahorra hasta un 60% en dispositivos de seguridad determinados Ring y Blink y paquetes de accesorios

Ahorra hasta un 55% en vVardis y hasta un 50% en productos de otras marcas premium de belleza como Anastasia Beverly Hills, Murad y U Beauty

Ahorra hasta un 50% en ropa y accesorios determinados de Gap

Ahorra hasta un 50% en freidoras de aire y termostatos de carne DASH

Ahorra hasta un 45% en determinadas herramientas de BLACK+DECKER

Ahorra hasta un 45% en determinada ropa de Amazon Essentials y Simple Joys by Carter’s

Ahorra hasta un 40% en determinadas cafeteras Mr. Coffee

Ahorra hasta un 40% en determinados sistemas eero mesh Wi-Fi

Ahorra hasta un 40% en determinados auriculares y altavoces Bose, Sony y JBL

Ahorra hasta un 40% en determinados auriculares Skullcandy y Shokz

Ahorra hasta un 40% en determinada ropa deportiva BALEAF y hasta un 30% en determinada ropa y accesorios Peloton

Ahorra hasta un 40% en determinada ropa para preadolescentes y adolescentes de HappyNation

Ahorra hasta un 40% en determinada ropa Tommy Hilfiger

Ahorra hasta un 30% en determinados accesorios Anker

Ahorra hasta un 30% en determinadas muñecas y accesorios de American Girl, determinados sets de LEGO y juguetes Bluey

Ahorra hasta un 30% en juguetes y ropa de Marvel

Ahorra hasta un 30% en determinados productos premium para el cuidado del cabello de T3

Ahorra hasta un 30% en determinadas bicicletas y e-scooters de marcas como Segway, Jetson y Hurley

Ahorra hasta un 30% en determinados braseros Solo Stove

Ahorra hasta un 25% en determinadas vitaminas Lemme de Kourtney Kardashian

Ahorra hasta un 25% en determinados productos de Snoop Doggie Doggs

Descubre las mejores ofertas antes del Cyber Monday y Black Friday

¡Haz tu lista y revísala dos veces! Los clientes pueden aprovechar ofertas increíbles, como la oferta del día, incluso antes de que comiencen los eventos de compras del Black Friday y Cyber Monday de Amazon. Con el lanzamiento de nuevas ofertas todos los días, los clientes pueden monitorearlas con frecuencia para descubrir ofertas en los productos que les encantan.

Ahorra hasta un 40% en determinados juguetes de Peppa Pig, CoComelon y Melissa & Doug

Ahorra hasta un 40% en determinada ropa de Calvin Klein

Ahorra hasta un 30% en determinadas máquinas y paquetes SodaStream

Ahorra hasta un 30% en determinado calzado, ropa y accesorios de adidas

Ahorra hasta un 30% de descuento en determinadas gafas de sol y anteojos de Oakley y Costa

Ahorra hasta un 30% en ropa determinada Climate Pledge Friendly de Amazon Aware

de Amazon Aware Ahorra hasta un 25% en colchones determinados Casper

Ahorra en determinados monitores HP, Acer, LG y Samsung

¡Famosos de Internet! Selecciones festivas de los influencers

Los clientes pueden comprar colecciones exclusivas en Amazon de sus influencers y expertos favoritos, quienes seleccionaron sus artículos preferidos para la temporada.

Remi Bader: este año, las selecciones festivas centradas en la moda de la creadora de contenido en redes sociales Remi Bader te cubrirán de pies a cabeza para tus fiestas, con todos sus zapatos, bolsos y vestidos brillantes favoritos que son perfectos para la temporada.

este año, las selecciones festivas centradas en la moda de la creadora de contenido en redes sociales Remi Bader te cubrirán de pies a cabeza para tus fiestas, con todos sus zapatos, bolsos y vestidos brillantes favoritos que son perfectos para la temporada. Dixie D’Amelio: la creadora digital y artista Dixie D’Amelio compartió sus favoritos y sensacionales hallazgos de Internet centrados en el hogar para esta temporada de fiestas, los cuales son ideales para adolescentes y adultos jóvenes.

la creadora digital y artista Dixie D’Amelio compartió sus favoritos y sensacionales hallazgos de Internet centrados en el hogar para esta temporada de fiestas, los cuales son ideales para adolescentes y adultos jóvenes. Storm Reid: la actriz y productora Storm Reid compartió sus selecciones favoritas para entrar en el espíritu festivo a través de joyas para todos los días, hallazgos de moda y artículos modernos de decoración del hogar que son perfectos para cualquier persona en tu lista de regalos durante esta temporada.

la actriz y productora Storm Reid compartió sus selecciones favoritas para entrar en el espíritu festivo a través de joyas para todos los días, hallazgos de moda y artículos modernos de decoración del hogar que son perfectos para cualquier persona en tu lista de regalos durante esta temporada. Vinnie Hacker: el creador de contenido digital y gamer Vinnie Hacker compartió sus tendencias tecnológicas favoritas. Desde productos del mundo de los videojuegos hasta dispositivos de Amazon, parlantes y productos para el hogar inteligente, la lista de regalos de Vinnie es perfecta para esa persona en tu lista que ama la tecnología.

Compra a pequeñas empresas y ahorra en grande en miles de deslumbrantes ofertas

En esta temporada de fiestas, hemos hecho que sea más fácil que nunca para los clientes descubrir y adquirir productos de pequeñas empresas en la tienda de Amazon. Compra artículos de marcas emergentes, Amazon Handmade y consulta la guía de regalos por pequeñas empresas, que presenta selecciones como Not-So-Boring Stocking Stuffers (rellenos nada aburridos para calcetines), Treat Yourself (consiéntete), productos por menos de $50 y selecciones de regalos de celebridades como Ayesha Curry, Oprah Winfrey y Kristin Cavallari. Busca la insignia de pequeña empresa para descubrir y comprar productos, así como ofertas de pequeñas empresas, incluidas marcas con Negros, mujeres y familias militares como propietarios, así como artesanos independientes.

Más maneras de ahorrar durante esta temporada

Amazon les brinda un valor excepcional a los clientes durante toda la temporada con más formas de comprar y ahorrar, con opciones de pago flexibles y recompensas de devolución de efectivo.

Obtén más con la tarjeta Amazon Store Card y transmite tu alegría esta temporada: del 22 al 30 de noviembre, tanto los miembros Amazon Prime como quienes no lo son pueden obtener una Tarjeta de Regalo de Amazon.com de $100 en forma instantánea, luego de la aprobación de la tarjeta Amazon Store Card. Además, los portadores de tarjeta que tengan una membresía Amazon Prime elegible, obtienen un 5% de devolución en compras elegibles en Amazon.com y pueden recibir recompensas en determinados artículos en el programa Prime Card Bonus. Lee más información sobre la tarjeta Amazon Store Card.

del 22 al 30 de noviembre, tanto los miembros Amazon Prime como quienes no lo son pueden obtener una Tarjeta de Regalo de Amazon.com de $100 en forma instantánea, luego de la aprobación de la tarjeta Amazon Store Card. Además, los portadores de tarjeta que tengan una membresía Amazon Prime elegible, obtienen un 5% de devolución en compras elegibles en Amazon.com y pueden recibir recompensas en determinados artículos en el programa Prime Card Bonus. Lee más información sobre la tarjeta Amazon Store Card. Gana recompensas con la tarjeta Amazon Prime Rewards Visa Card: del 22 al 28 de noviembre, los miembros Amazon Prime obtienen una tarjeta de regalo de Amazon de $200 al instante, luego de la aprobación de la tarjeta Amazon Prime Rewards Visa Card. Los portadores de tarjeta con una membresía Amazon Prime elegible pueden obtener un 5% de devolución en Amazon.com y Whole Foods Market, un 2% en restaurantes y gasolineras, y un 1% en todos los lugares donde se acepte Visa. Encuentra información acerca de la tarjeta Amazon Prime Rewards Visa Card.

del 22 al 28 de noviembre, los miembros Amazon Prime obtienen una tarjeta de regalo de Amazon de $200 al instante, luego de la aprobación de la tarjeta Amazon Prime Rewards Visa Card. Los portadores de tarjeta con una membresía Amazon Prime elegible pueden obtener un 5% de devolución en Amazon.com y Whole Foods Market, un 2% en restaurantes y gasolineras, y un 1% en todos los lugares donde se acepte Visa. Encuentra información acerca de la tarjeta Amazon Prime Rewards Visa Card. Compra ahora y paga en cuotas con Affirm: desde ahora hasta el 28 de noviembre, los clientes pueden obtener un APR del 0% en tres pagos mensuales iguales cuando gasten $50 o más en productos elegibles en Amazon.com con la aprobación de crédito de Affirm. Por ejemplo, una computadora portátil de $600 podría costarle a un cliente $200 por mes, durante tres meses, con un APR del 0%. Encuentra más información en Affirm.

desde ahora hasta el 28 de noviembre, los clientes pueden obtener un APR del 0% en tres pagos mensuales iguales cuando gasten $50 o más en productos elegibles en Amazon.com con la aprobación de crédito de Affirm. Por ejemplo, una computadora portátil de $600 podría costarle a un cliente $200 por mes, durante tres meses, con un APR del 0%. Encuentra más información en Affirm. Bonificación de la tarjeta Prime Card: 10% de devolución en The Drop: del 24 al 28 de noviembre, los titulares de la tarjeta Prime pueden comprar determinados estilos de la colección The Drop y obtener un 10% de devolución. Además, los clientes que utilicen Amazon Prime Rewards Visa, Amazon Store Card o Amazon Secured Card pueden ganar un 5% adicional en determinados regalos en esta temporada festiva. La oferta es válida hasta el 23 de diciembre. Aprovecha todas las ofertas en Prime Card Bonus.

Entérate de las últimas noticias al visitar About Amazon, donde puedes encontrar consejos para comprar en Amazon y obtener más información sobre cómo Amazon está preparado para atender a los clientes en esta temporada de fiestas.

