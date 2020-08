Desastre ambiental en Miami: Aparecen miles de peces muertos

Autoridades de Miami, Estados Unidos (EEUU), investigan la aparición de miles de peces muertos en varias zonas de la Bahía de Vizcaína.

El incidente ha sido calificado como un desastre ambiental que pudo ser provocado por el calentamiento del agua del mar.

Autoridades ambientales han tomado muestras del agua para investigar las causas de la muerte de miles de animales.

Reportes de medios locales, destacan que se trata de una franja de entre uno y tres metros de ancho de peces muertos flotando.

Los daños ambientales fueron descubiertos por pobladores que caminaban en los alrededores del parque Legion, a unos kilómetros al norte del Downtown de Miami.

Asimismo, los miles de peces muertos flotaban en la ribera del parque Morningside, uno de los pulmonares verdes de Miami.

Scientists have been warning about a "tipping point" in Biscayne Bay for years. We've seen the consequences: algae blooms, seagrass die-offs, and now…fish kills. Our sampling team and members of the public sounded the alarm on this fish kill near Morningside Park earlier today. pic.twitter.com/mEwoxJGnG0

— Miami Waterkeeper (@MiamiWaterkpr) August 10, 2020