Desarrollan vacuna intranasal experimental capaz de proteger contra virus, bacterias y alérgenos

Un equipo de científicos de Stanford Medicine, en Estados Unidos, ha creado una innovadora vacuna experimental. Esta vacuna podría brindar protección amplia frente a múltiples amenazas respiratorias, incluyendo virus, bacterias y alérgenos comunes. El estudio, realizado en modelos animales, mostró resultados prometedores. Por lo tanto, estos resultados podrían transformar la prevención de enfermedades respiratorias en el futuro.

A diferencia de las vacunas convencionales, esta nueva fórmula se administra por vía intranasal, mediante un aerosol o gotas. Esto permite generar una respuesta inmunitaria directamente en los pulmones. Según los investigadores, esta protección se mantuvo activa durante varios meses. Además, fortaleció las defensas del organismo frente a distintos agentes infecciosos.

Durante los ensayos, los ratones vacunados lograron resistir infecciones provocadas por coronavirus y otras amenazas virales, así como bacterias relacionadas con infecciones hospitalarias. Además, los animales mostraron resistencia frente a los ácaros del polvo, uno de los principales desencadenantes de alergias respiratorias.

El estudio fue liderado por el inmunólogo Bali Pulendran, quien explicó que esta estrategia busca activar de forma simultánea las dos principales defensas del sistema inmunitario. La inmunidad innata responde rápidamente, y la adaptativa proporciona protección específica y duradera. A diferencia de las vacunas tradicionales, esta nueva fórmula no se enfoca en un patógeno específico. En cambio, reproduce señales naturales del sistema inmunológico para preparar al cuerpo ante diversas amenazas.

Los resultados, publicados en la revista científica Science, sugieren que esta tecnología podría, en el futuro, reemplazar varias vacunas estacionales y ofrecer una respuesta rápida frente a nuevos virus con potencial pandémico. No obstante, los especialistas señalan que aún serán necesarios estudios en humanos para confirmar su seguridad y eficacia.

Este avance representa una posible nueva generación de vacunas, con el potencial de ofrecer protección más amplia y duradera contra enfermedades respiratorias.