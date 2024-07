Desarrollan un robot con tejido cerebral humano

Expertos chinos crearon un robot con tejido cerebral humano que es capaz de evitar obstáculos y agarrar objetos.

Los estudios lo realizaron científicos de la Universidad de Tianjin y la Universidad Meridional de Ciencias y Tecnología.

Según las investigaciones, el robot representa un paso audaz en la integración de la biología y la robótica al lograr el desarrollo del cerebro artificial a partir de células madre pluripotentes humanas.

Detalles del experimento fueron publicados por en South China Morning Post, destacando que el robot con tejido cerebral humano es capaz de coordinar varias funciones al igual que el cerebro humano.

“El robot tiene un organoide cerebral cultivado in vitro, acoplado a un chip de electrodos y conectado a través de una interfaz neural”, se informó sobre el funcionamiento del dispositivo.

Se agregó que no solo es capaz de mover sus extremidades, sino que también es capaz de evitar obstáculos y agarrar objetos.

Lo anterior, demuestra que el cerebro artificial creado con tejido humano imita algunas funciones del cerebro biológico.

Sobre el trabajo científico se enfatizó en que los científicos explorarán el uso de ultrasonidos de baja intensidad para mejorar el desarrollo e integración de los organoides cerebrales.

“Esto podría abrir nuevas vías para el tratamiento de trastornos del neurodesarrollo y la reaparición de daños cerebrales”, se dijo sobre el estudio científico.

Expertos chinos han descrito el avance tecnológico como el primer sistema inteligente de interacción de información compleja cerebro en chip de código abierto del mundo.

This year’s “worst scientific image” award goes to Tianjin University, and it’s only July. They developed and demonstrated a method using living brain cells wired into organoid-on-a-chip biocomputers that can learn to drive robots.

How did they visualize it?

With a toy robot. pic.twitter.com/qotsB7IgS0

— Berci Meskó, MD, PhD (@Berci) July 3, 2024