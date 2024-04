Desarrollan material que levita sin depender de fuentes de energía

Científicos japoneses han desarrollado un material que levita sin depender de fuentes de energía, logrando avances científicos significativos.

El desarrollo de la materia está a cargo del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa (OIST) de Japón, consiguiendo un estado de ingravidez casi absoluta.

La investigación está a cargo del profesor Jason Twamley, consiguiendo hacer levitar un fragmento de grafito sobre un conjunto de imanes, permaneciendo en un estado de ingravidez casi absoluta.

Resultados del estudio de la materia que levita fueron publicados en la revista Applied Phusics Letters, destacando que la materia no solo demuestra el potencial de levita, sino que destaca por su independencia de fuentes de energía externas.

#OIST researchers at the Quantum Machines Unit have developed a new material that defies gravity. Composed of graphite, it can float in a magnetic field without significant energy loss and could help in developing ultra-accurate sensors. @AppliedPhysLett https://t.co/2wDbAdpof3

— OIST (@OISTedu) April 8, 2024