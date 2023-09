Desaparece avión de 80 millones de dólares tras expulsar el piloto

El gobierno de Estados Unidos (EEUU) busca un avión caza F-35B, valorado en 80 millones de dólares, que desapareció misteriosamente.

Según información del Cuerpo de Marines, la aeronave se encuentra sin rumbo luego que se activara el piloto automático y el soldado encargado del vuelo fuera eyectado cerca de una base militar.

“El piloto logró aterrizar en paracaídas y se encuentra en un hospital en condición estable”, se informó sobre el soldado que piloteaba el avión.

La noche del domingo, el Cuerpo de Marines continuaba la búsqueda del caza F-35B, valorado en 80 millones de dólares.

El Departamento de Defensa de EEUU indicó que uno de los elementos claves de la desaparición es que fue puesto en piloto automático antes de la eyección del soldado.

La aeronave puede volar cientos de kilómetros sin ser detectado por su capacidad de sigilo, lo que está afectando la búsqueda.

“El avión no tiene ningún localizador geográfico, por lo que si desaparece del radar, es difícil buscarlo electrónicamente”, explicaron autoridades militares.

Algunas de las versiones sobre lo que ocurrió con la aeronave de 80 millones de dólares es que tenga un aterrizaje exitoso o que se estrelle en alguna zona rural.

Hasta el momento, se ha solicitado ayuda para la localización del avión, uno de los más avanzados de las Fuerzas Armadas de EEUU.

“Estamos trabajando con @MCASBeaufortSC para localizar un F-35 que estuvo involucrado en un accidente esta tarde. El piloto se eyectó de forma segura. Si tiene alguna información que pueda ayudar a nuestros equipos de recuperación a localizar el F-35, llame al Centro de Operaciones de Defensa de la Base al 843-963-3600”, se indicó.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.

— Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 17, 2023