Desafío de estilo aceptado: Step & Repeat regresa a TikTok con el estilista de celebridades Zadrian Smith

Glamhive y Mary Kay Global Design Studio anuncian la segunda temporada de la competencia de estilo que reúne a entusiastas de la moda de todo el mundo

SEATTLE Y LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Llamando a todos los modelos: ¡tu pasarela virtual te espera! Step & Repeat, la primera competencia de estilo y moda lanzada en TikTok, regresa para la segunda temporada el 7 de junio. El año pasado, Glamhive y Mary Kay Global Design Studio dieron a conocer el concurso de reality (telerealidad) de la moda que llegó a millones de usuarios en todo el mundo. Ahora, el desafío de estilo de cuatro semanas está de vuelta y promete ser el gran espectáculo de moda que todos hemos estado esperando.





El estilista de celebridades Zadrian Smith (los clientes incluyen: Ariana DeBose, Naama Preis, Naomi Scott) presenta a Step & Repeat con tres jueces y favoritos de la industria: la estilista de celebridades Tara Swennen (los clientes incluyen: Kristen Stewart, Matthew McConaughey), la estilista de celebridades Nicole Chavez (los clientes incluyen: Kristen Bell, Jessica Simpson) y el estilista de celebridades Larry Sims (los clientes incluyen: Victoria Beckham, Queen Latifah).

Cada semana, el presentador Zadrian Smith anunciará un desafío basado en un tema para que los usuarios de TikTok muestren su creatividad a través del vestuario, el maquillaje y el cabello. Los jueces famosos del programa harán un dúo de los mejores looks de todo el mundo y emitirán sus votos para los ganadores en cada categoría. Se pide a los participantes que incorporen el sonido personalizado del programa, “Step & Repeat” y los hashtags, #stepandrepeat, #glamhive y #marykay para ingresar su video a la competencia. Para cada desafío habrá tres ganadores, elegidos personalmente por los jueces, que recibirán un premio en efectivo más una hora de reunión individual con un mentor de la industria.

Una vez que finalicen las cuatro semanas, Step & Repeat anunciará un solo ganador por cada categoría, coronándolos como el mejor vestuarista, maquillador o peinador, según las etiquetas que reciba de los seguidores de todo el mundo. TikTok es el lugar para que cualquier persona con talento y una voz creativa comparta su don a escala global. Step & Repeat es la plataforma que te da la oportunidad de ser visto y ser famoso.

Zadrian Smith, estilista de celebridades (anfitrión)

“ A medida que mi carrera ha progresado como director de Moda Global y periodista, he querido priorizar el trabajo para crear una industria de la moda más equitativa. No siempre es un trabajo fácil o cómodo, pero cualquier oportunidad que pueda brindar para ayudar a otras personas interesadas en la industria a dar un paso adelante, es una conversación de la que quiero ser parte”.

Tara Swennen, estilista de celebridades (jueza)

“ Hay tanta gente con un talento creativo increíble y Step & Repeat les da un lugar para brillar. ¡Estoy muy emocionada de ver los looks que personas de todo el mundo debutarán en nuestra pasarela de redes sociales!”.

Nicole Chavez, estilista de celebridades (jueza)

“ La primera temporada de ‘Step & Repeat’ me inspiró totalmente. Cada semana me emocionaba ver lo que creaban los concursantes y me sorprendía de la variedad de talentos. ¡No puedo esperar a ver los resultados de nuestros desafíos en la segunda temporada!”.

Larry Sims, estilista de celebridades (juez)

“ Se necesita coraje, confianza y creatividad para mostrarle al mundo por qué eres un artista increíble. ¡Estoy emocionado de ver como los concursantes lo traen!”

Stephanie Sprangers, fundadora y directora ejecutiva de Glamhive

“ Nuestra visión para ‘Step & Repeat’ era crear una competencia de estilo de ritmo rápido que abarcara la creatividad, la inclusión, las conexiones y el reconocimiento, y la primera temporada se entregó con creces. Ahora, por segunda vez, los mejores de la industria se unen para dar la bienvenida y fomentar el talento de estilo de todo el mundo. Estamos muy emocionados de ver qué sucede en la segunda temporada”.

Mentores de Step & Repeat:

Claire Sulmers, directora ejecutiva y fundadora de Fashion Bomb Daily

Adam Drawas, propietario, Relaciones Públicas de Walker Drawas

Quentin Thrash, diseñador a la medida y peluquero de celebridades

Brian Underwood, director de moda de Women’s Health

Mandi Line, diseñadora de vestuario (The Bold Type, Pretty Little Liars, Shameless)

Pandora Amoratis, directora de estilo de US Daily Mail

Sheridan Ward, estilista de celebridades

Shatora Adrell, diseñadora de moda y estilista

Carrie Colbert, fundadora y socia general de Curate Capital

Quinn Murphy, maquillador de celebridades

Alexis Bennett, editor de Vogue

Gilda Koral Flora, fundadora de Koral Communications

Christian Wood, estilista de celebridades

Para obtener más información, visite https://www.glamhive.com/tiktok

Acerca de Glamhive: Glamhive fue fundada por la empresaria Stephanie Sprangers en 2017 con la visión de democratizar el estilo personal y la premisa de que la confianza que viene con el glamour no debe ser exclusiva de los ricos y famosos. La experiencia de estilo en línea ofrece a todos los que tengan conexión Wi-Fi acceso a estilistas que les proporcionarán la ayuda que necesitan para ser la mejor versión de ellos mismos. Para los estilistas, es una plataforma integrada y constante que los ayuda a ampliar su red y su negocio, de manera 100 % virtual.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper las barreras laborales para las mujeres, fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Como empresa de desarrollo empresarial, Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres en su viaje a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay cree en la filosofía de enriquecer vidas hoy para tener un mañana sostenible, en asociarse con organizaciones de todo el mundo que se enfocan en promover la excelencia empresarial, en apoyar la investigación del cáncer, en promover la igualdad de género, en proteger a las sobrevivientes del abuso doméstico, en embellecer nuestras comunidades y en animar a los más pequeños a seguir sus sueños. Para más información, ingrese a marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn o síganos en Twitter.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Stephanie Sprangers



directora ejecutiva de Glamhive



stephanie@glamhive.com

+1.206.851.0446