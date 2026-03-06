Departamento de Justicia publica archivos faltantes de Epstein con acusación sobre Trump

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó archivos adicionales de Jeffrey Epstein. Dichos archivos incluyen acusaciones no corroboradas formuladas por una mujer contra el presidente Donald Trump.

Según el departamento, los documentos que mencionan al presidente de EEUU se habían retenido por error durante una revisión anterior.

La dependencia indicó la semana pasada que estaba trabajando para determinar si se retuvo indebidamente algún documento. Esto sucedió después de que varias organizaciones de noticias informaran que el enorme lote de archivos hecho público no incluía algunos expedientes.

Estos documentos revelaban una serie de entrevistas realizadas en 2019 a una mujer que presentó una acusación contra Trump.

Codificados incorrectamente como duplicados

Los archivos fueron "codificados incorrectamente como duplicados", razón por la cual no se publicaron.

En consecuencia, no aparecieron junto con otros documentos de investigación relacionados con el desacreditado financiero.

"Como lo hemos hecho de manera constante, si algún miembro del público reportaba inquietudes sobre información en la biblioteca, el Departamento revisaría, haría las correcciones necesarias y volvería a publicar en línea", manifestó el departamento.

Trump ha negado de manera constante haber cometido delito alguno en relación con Epstein.