Departamento de Justicia de EEUU publica nuevos archivos Epstein

Funcionarios cercanos a Donald Trump anunciaron el viernes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicaría una nueva serie de archivos vinculados a Jeffrey Epstein, el financiero que se convirtió en símbolo de un importante escándalo global.

Este movimiento puso bajo el foco numerosos documentos anteriormente confidenciales, alimentando el interés internacional sobre las redes de poder y abuso que rodearon a Epstein.

Aunque la supuesta publicación de los archivos se da luego de una exhaustiva revisión, cientos de estadounidenses esperan conocer detalles de los documentos de uno de los casos más escandalosos de EEUU, especialmente porque salpica al presidente del país.

El caso ha sido objeto de atención mundial, en particular por las figuras destacadas dentro de los archivos. La publicación por parte del gobierno estadounidense se da después de años de presiones públicas y judiciales por mayor transparencia.

Las autoridades aseguran que la divulgación busca aportar información clave para el esclarecimiento de responsabilidades y la identificación de posibles cómplices.

Implicaciones legales y repercusiones internacionales

Entre los documentos liberados se encuentran testimonios, listados de contactos y registros de viajes que podrían dar paso a nuevas investigaciones.

El Departamento de Justicia subraya que parte de la información divulgada podría usarse como evidencia en procesos actuales o futuros, tanto en Estados Unidos como en otros países relacionados con el caso.

La noticia ha generado reacciones mixtas, entre llamados a extender la investigación y preocupaciones por la privacidad de las personas mencionadas.

Expertos en derechos humanos señalan que estos archivos podrían contribuir significativamente a la lucha global contra la trata y explotación sexual.