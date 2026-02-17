Departamento de Estado de EEUU aprueba venta de misiles Hellfire a Dinamarca por $45 millones

El Departamento de Estado de EEUU autorizó una posible venta de misiles AGM-114R Hellfire y equipo militar relacionado al Gobierno de Dinamarca, en una operación valorada en aproximadamente 45 millones de dólares, como parte del programa de Ventas Militares Extranjeras.

La certificación fue remitida al Congreso por la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa, tras la solicitud de Dinamarca de adquirir hasta 100 misiles Hellfire, tres misiles de prueba, seis lanzadores M299 Hellfire Longbow, remolques especializados y equipos adicionales de soporte.

El paquete también incluye sistemas de entrenamiento, software de armas, repuestos, documentación técnica, servicios de ingeniería, asistencia técnica y apoyo logístico proporcionado tanto por el gobierno estadounidense como por contratistas.

Según las autoridades estadounidenses, la venta busca fortalecer la seguridad de un aliado clave de la OTAN y mejorar su capacidad para enfrentar amenazas actuales y futuras, además de reforzar la interoperabilidad con las fuerzas militares de Estados Unidos y otros países aliados.

El principal contratista será la empresa Lockheed Martin, responsable de la fabricación y suministro del sistema de misiles.

Funcionarios señalaron que esta transacción no alterará el equilibrio militar en la región ni afectará la preparación defensiva de Estados Unidos. Asimismo, destacaron que el valor final podría variar dependiendo de los acuerdos contractuales y las necesidades definitivas del gobierno danés.

Esta operación forma parte de los esfuerzos de cooperación militar entre Estados Unidos y sus aliados, orientados a reforzar la defensa colectiva y la estabilidad internacional.