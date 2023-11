Denuncian que fotógrafos de NYT, CNN, AP y Reuters “fueron cómplices” del ataque de Hamas

La organización HonestReporting denunció que fotógrafos de The New York Times, CNN, AP y Reuters sabían de los ataques sorpresas de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre.

Las sospechas de la entidad sin fines de lucro son por la rapidez con que estos trabajadores estaban en la zona cuando se registraron los atentados que dejaron más de mil israelíes muertos.

“Fueron los primeros en brindar las imágenes… Qué estaban haciendo allí tan temprano”, se preguntó el personal de HonestReporting.

Destacan que, aunque el trabajo de los fotógrafos de cadenas como AP y Reuters son de inmediatez, su llegada a la zona de ataque fue demasiado precisa y rápida.

Investigaciones del organismo señalan que “la llegada de los corresponsales de las grandes cadenas a lugares precisos temprano por la mañana plantea dudas de índole ética”.

“Qué estaban haciendo allí tan temprano en lo que normalmente habría sigo una tranquila mañana de sábado”, planeó el ente sobre la cobertura.

Para HonestReporting que el personal The New York Times, CNN, AP y Reuters estuviera en la zona demasiado temprano no es una coincidencia y que fue coordinada con Hamas.

“Incluso si no conocían los detalles exactos de lo que iba a suceder, una vez que se desarrolló, ¿no se dieron cuenta de que estaban traspasando una frontera? Y si fue así, ¿notificaron de ello a las agencias de noticias? Sin duda fue necesario algún tipo de comunicación —antes, después o durante el ataque— para que se publicaran las fotos”, agrega la organización de investigación.

El organismo sentenció que de comprobarse la participación de los fotógrafos de The New York Times, CNN, AP y Reuters, la frontera no solo fue violada por Hamas, sino también periodísticamente.

“Si su gente sobre el terreno colaboró de forma activa o pasiva con Hamás para conseguir las tomas, se les debe llamar la atención para que redefinan la frontera entre el periodismo y la barbarie”, concluye la organización.