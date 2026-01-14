Denuncian que el ICE está utilizando técnicas de estrangulamiento prohibidas 

Un nuevo informe ha encendido alarmas respecto al uso de técnicas prohibidas por agentes de inmigración, una práctica que contradice las normas establecidas sobre el trato a personas detenidas.

De acuerdo con información difundida por medios internacionales, se documentaron casos recientes donde se emplearon métodos de estrangulamiento, una maniobra vetada desde hace años por los protocolos de varias agencias federales en Estados Unidos.

Al analizar las evidencias presentadas por una investigación de ProPublica, organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su profunda preocupación por el aumento de denuncias de abuso policial y el uso de técnicas prohibidas en fronteras y centros de detención migratoria.

Los testimonios recogidos hablan de situaciones de alto riesgo para la integridad de los inmigrantes, especialmente durante operativos o detenciones.



Preocupación por derechos humanos en la frontera

El uso de técnicas de estrangulamiento fue prohibido precisamente por el riesgo mortal que implican, según expertos consultados. Pese a ello, el reporte sugiere que algunos agentes continúan recurriendo a estas prácticas, dificultando avances en la protección de los derechos de inmigrantes.

Líderes de la comunidad y activistas han exigido rendición de cuentas, así como la implementación efectiva de protocolos que prevengan este tipo de situaciones.

Este hecho sucede en un contexto donde el debate sobre el trato a los inmigrantes sigue latente. Se recuerda la importancia de vigilar la actuación de las autoridades y denunciar cualquier violación a los derechos fundamentales de las personas migrantes.