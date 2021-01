Denuncian que EEUU niega vacuna anticovid a trabajadores indocumentados

Miles de trabajadores indocumentados en Estados Unidos (EEUU) no serán elegibles para la aplicación de la nueva vacuna anticovid, confirmó el gobernador de Nebraska, Pete Ricketts.

El anunció ha despertado la indignación de los defensores de los derechos humanos y autoridades mexicanas.

Por medio de un tuit la Secretaría de Relaciones Exteriores calificó de inhumano la decisión de privar de la vacuna a los trabajadores indocumentados.

‘Privar a los trabajadores indocumentados esenciales del acceso a la vacuna contra el Covid-19 va en contra de los derechos humanos, gobernador Ricketts’, cita el posteo del funcionario azteca.

Por su parte, el canciller mexicano, Marcelo Ebrad, informó que su país ha incluido a todos en su plan de vacunación.

La noticia de que los trabajadores esenciales no serán incluidos en el plan de vacunación en EEUU llega en un momento crítico por los altos niveles de contagio en las plantas empacadoras de Nebraska.

‘No pueden respetar en todo momento la sana distancia al realizar sus labores, además de que deben permanecer largas jornadas en espacios reducidos y sin una ventilación idónea para evitar contagiarse’, denunciaron defensores de los derechos de los inmigrantes.

En las redes sociales la consternación por el anuncio del funcionario estadounidense no se hizo esperar y lo han calificado de racista.

Una de las personalidades políticas demócratas que ha esgrimido la decisión de no inmunizar a los trabajadores indocumentados es la congresista Alejandra Ocasio – Cortez.

‘Imagina ser tan racista para que haces todo lo posible para que las personas que preparan tu comida no sean elegibles para recibir la vacuna’, escribió la legisladora.

Imagine being so racist that you go out of your way to ensure that the people who prepare *your* food are unvaccinated. https://t.co/QtWoJ6XG72

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 5, 2021