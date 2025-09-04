Denuncian que China logró robar datos de casi todos los estadounidenses

Un reciente informe advierte sobre un posible ciberataque llevado a cabo por actores vinculados a China, quienes habrían obtenido datos personales de millones de estadounidenses.

El alcance de este ciberataque chino y el tipo de información robada elevan la preocupación sobre la ciberseguridad nacional.

¿Cómo ocurrió el ciberataque y qué datos fueron comprometidos?

Según fuentes oficiales citadas por The New York Times, el ataque se habría originado en grupos patrocinados por el gobierno de China.

Utilizando vulnerabilidades en redes protegidas, los hackers lograron extraer bases de datos con nombres, números de la seguridad social, direcciones y otra información sensible.

Este robo masivo de información representa uno de los incidentes de ciberseguridad más graves que enfrenta actualmente Estados Unidos. Además de exponer a millones a posibles fraudes y usurpación de identidad, la intrusión pone en jaque la seguridad tanto de particulares como de instituciones federales.

En los últimos años, varios países han aumentado sus inversiones en ciberseguridad, mientras los ciberataques internacionales se multiplican y evolucionan en sofisticación.

Las autoridades estadounidenses están investigando el incidente y han intensificado la cooperación con aliados para identificar a los responsables y prevenir futuros hackeos.

Expertos subrayan la importancia de reforzar las medidas de protección, no sólo para las instituciones públicas, sino también para empresas y usuarios individuales, en un contexto donde el robo de información se convierte en un arma de influencia internacional.