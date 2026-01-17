Denuncian abusos de agentes: arrestan a una mujer discapacitada que iba al médico y lanzan granada a una vivienda 

El despliegue de agentes federales con una granada aturdidora en una vivienda en EEUU ha generado debate público y cuestionamientos sobre el uso de tácticas policiales extremas.

Las autoridades justificaron el uso de la granada aturdidora argumentando que pretendían reducir riesgos tanto para los oficiales.

Varias organizaciones comunitarias han expresado preocupación por la posible puesta en peligro de residentes inocentes.

ICE abusos

El reciente caso donde agentes de ICE sacan a la fuerza a una mujer discapacitada de su vivienda en Estados Unidos ha generado intensa polémica y cuestionamientos sobre el trato hacia migrantes vulnerables.

El hecho, documentado en video por familiares y circulado en redes sociales, muestra el momento en que la mujer es desalojada a pesar de su evidente condición y sin poder caminar por sí misma.

La situación ha movilizado a defensores de derechos humanos y organizaciones pro-migrantes que exigen una revisión de los protocolos de detención y deportación, especialmente cuando se trata de personas con discapacidad.

Reacciones ante el uso de la fuerza en deportación

Autoridades migratorias defienden que su proceder cumplió los lineamientos legales vigentes, aunque aceptaron investigar el procedimiento realizado.

No es la primera vez que la conducta de ICE es cuestionada por la supuesta falta de sensibilidad y protocolos adecuados durante deportaciones.

En la región centroamericana, este tipo de noticias ha generado preocupación por el destino de los migrantes deportados, quienes suelen enfrentar escenarios de riesgo al retornar a sus países.