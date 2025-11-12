Demócratas publican "nuevas evidencias" del caso Epstein que mencionan a Trump 

La reciente publicación de correos electrónicos vinculados a Jeffrey Epstein que hacen referencia a Donald Trump ha generado una nueva ola de debate en el ámbito político estadounidense.

Los correos, dados a conocer por miembros demócratas de la Cámara de Representantes, abren nuevamente el escrutinio sobre las conexiones entre figuras de alto perfil y el fallecido financiero.

Los documentos fueron liberados en el marco de investigaciones parlamentarias sobre la red de contactos de Epstein, condenado anteriormente por tráfico sexual.

En estos intercambios se mencionan diversas personas, incluyendo de manera explícita al presidente Donald Trump.

Según los congresistas demócratas, el objetivo es garantizar transparencia y permitir que la opinión pública acceda a toda la información relevante sobre este caso que sigue impactando la política de Estados Unidos.

El impacto político de los correos y sus implicaciones

Analistas consideran que la aparición de estos nuevos correos podría afectar la imagen de Trump en un contexto preelectoral, así como reavivar las investigaciones en torno a quienes estuvieron cercanos a Epstein.

Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia directa que vincule de manera criminal al presidente.