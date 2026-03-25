Las recientes elecciones en el distrito de Florida donde se ubica la famosa mansión Mar-a-Lago han sorprendido a la escena política de Estados Unidos.

Emily Gregory, candidata demócrata, logró imponerse en estas elecciones distrito Florida Mar-a-Lago, un área conocida por su tradicional apoyo republicano y por ser el hogar de Donald Trump.

El triunfo de Gregory marca un cambio significativo en una de las zonas más emblemáticas del estado.

Palm Beach, que alberga Mar-a-Lago, residencia principal de Trump, fue escenario de una contienda política seguida de cerca tanto a nivel nacional como internacional.

Contexto del triunfo demócrata en bastión republicano

Emily Gregory apostó por una campaña centrada en temas sociales y económicos locales, conectando con votantes que buscan nuevas alternativas.

Analistas consideran que la alta participación, especialmente de sectores jóvenes y de minorías, fue clave para revertir la tendencia.

Florida es un foco de interés político desde que Trump la eligió como residencia permanente tras dejar la presidencia.

Por eso, la victoria demócrata cobra aún más relevancia y podría anticipar cambios en la preferencia electoral de Florida de cara a futuras elecciones.