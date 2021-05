Demi Lovato confiesa que es no binario y las redes ‘explotan’ con críticas y felicitaciones

La actriz y cantante Demi Lovato se declaró este miércoles no binario y anunció que en un futuro cambiará los pronombres ellos y ellas.

El anuncio de la reconocida artista generó una ola de reacciones en las redes sociales, tanto críticas como felicitaciones.

Su confesión de ser no binario la hizo en su cuenta de Twitter con sentidos mensajes sobre su situación emocional.

‘He pasado la mayor parte de mi vida creciendo frente todos ustedes… Han visto lo bueno, lo malo y todo los demás’, escribió Demi Lovato.

En otro tuit, calificó su vida como un viaje, un viaje en los que incluyó a sus seguidores, quienes tenían que saber sobre su nueva etapa de vida.

‘Hoy es un día que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario y que oficialmente cambiaré mis pronombres a ellos / ellas en el futuro’, acotó en un tuit Demi Lovato.

La artista de 28 años de edad reveló que confesar ser no binario fue gracias a un proceso de sanación y autorreflexión. ‘Todavía estoy aprendiendo y entrando en mí mismo, y no pretendo ser un experto o un portavoz’.

Posterior a sus tuit, la cantante compartió un video en el cual reafirmaba que es el comienzo de su nueva etapa.

‘Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite ser más auténtica y fiel a la persona que sé que soy y que todavía estoy descubriendo’, apuntó Demi Lovato.