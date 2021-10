Curiosidades “Demasiado sonriente para ser profesional”, empresa rechaza a joven por su sonrisa

"Al principio me enojé, pero ahora me río... Creo que la risa es más fuerte que yo. Me gusta ser positiva, ver el vaso lleno, ver lo bueno de las situaciones y las personas”, dijo la joven desempleada de 26 años de edad.