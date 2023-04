Demandan al primer robot abogado por ofrecer sus servicios de forma ilegal

El primer robot abogado fue demandado por ofrecer sus servicios de forma ilegal al no tener título ni consentimiento para ejercer la profesión.

DoNotPay, la innovadora herramienta creada por Joshua Browder, iba a ser utilizada para dos juicios reales en los Estados Unidos (EEUU).

El anuncio del primer robot abogado fue todo un éxito, pero una empresa se ha dedicado a demostrar que sus servicios son ilegales.

“Una firma ha presentado una demanda colectiva en el tribunal de San Francisco, la demanda fue interpuesta el 3 de marzo”, se informó sobre el insólito caso.

El equipo de profesionales del Derecho acusa a DoNotPay de que su autodefinición de ser el primer abogado robot del mundo es incorrecta e ilegal.

Además, señala que se está engañando a los clientes al vender la idea que recibirán asesoramiento de calidad.

“DoNotPay no es en realidad un robot, un abogado ni un bufete de abogados. DoNotPay no tiene un título en Derecho, ni está prohibido en ninguna jurisdicción y no está supervisado por ningún abogado”, alega la empresa demandante.

Asimismo, señalan que el robot abogado quebranta las normativas al practicar la profesión sin licencia.

La demanda llega en medio del uso de la Inteligencia artificial como asesor en casos penales. Hace unos días los tribunales estadounidenses han innovado con el uso de un “abogado” de inteligencia artificial que asesoró por primera vez a un humano durante su juicio.

El uso del asesor se hará por medio de una aplicación, la cual servirá para que el imputado sea aconsejado sobre lo que debe responder o declarar.