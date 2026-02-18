La noticia sobre cómo grupos ambientalistas y sanitarios demandan al gobierno de Trump por anular una base clave para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero,

Según distintas organizaciones, la administración estadounidense no está protegiendo suficientemente la salud pública frente a los llamados "químicos eternos".

La queja legal alega que el dictamen de 2009 respaldaba salvaguardas de sentido común para reducir la contaminación climática, incluida la proveniente de autos y camiones.

“Esta decisión imprudente y jurídicamente insostenible genera una incertidumbre inmediata para las empresas, garantiza prolongadas batallas legales y socava la estabilidad de las regulaciones climáticas federales”, afirmó Centro de Derecho de Política Ambiental.

Los demandantes aseguran que el gobierno de Trump evitó implementar regulaciones estrictas que limitan la presencia de estas sustancias contaminantes en el agua potable a nivel nacional.

El presidente, Donald Trump, afirmó al anunciar la derogación que se trataba de “la mayor acción de desregulación en la historia de Estados Unidos, por mucho”.

Los grupos ambientalistas han descrito la medida como el mayor ataque en la historia de Estados Unidos contra la autoridad federal para abordar el cambio climático.

La evidencia que respalda la “determinación de riesgo” solo se ha fortalecido en los 17 años desde su aprobación, afirmaron.