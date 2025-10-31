Delincuentes usan inteligencia artificial para suplantar al actor de “El juego del calamar” y estafan a una mujer en Corea del Sur

Un grupo de delincuentes utilizó herramientas de inteligencia artificial para hacerse pasar por el reconocido actor surcoreano Lee Jung-jae, protagonista de la serie “El juego del calamar”, y engañar a una mujer de 50 años en Corea del Sur. La víctima perdió aproximadamente 500 millones de wones (unos 350,000 dólares) tras caer en la estafa.

De acuerdo con el medio JTBC News, los estafadores contactaron a la mujer a través de redes sociales, donde iniciaron una supuesta relación sentimental con ella. Utilizando fotografías y mensajes generados por IA, lograron convencerla de que mantenía un vínculo amoroso con el artista. Durante seis meses, la víctima realizó varias transferencias bancarias bajo la promesa de un encuentro personal.

Posteriormente, la comunicación se trasladó a la aplicación KakaoTalk, una plataforma de mensajería muy popular en Corea del Sur, donde los delincuentes reforzaron su engaño enviando una licencia de conducir falsa y imágenes digitalmente alteradas para sustentar la identidad del “falso” Lee Jung-jae.

La agencia Artist Company, representante oficial del actor, confirmó el fraude y expresó su rechazo ante el uso indebido de la imagen del intérprete. En un comunicado, informó que tomará acciones legales contra los responsables.

“Recientemente se produjo un delito en el que alguien se hizo pasar por uno de nuestros actores para obtener dinero y beneficios económicos”, indicó la empresa, que además exhortó a los seguidores a no responder mensajes sospechosos ni entablar conversaciones con personas que soliciten dinero en nombre del artista.

La agencia también señaló que coopera con las autoridades para esclarecer el caso y proteger tanto al actor como a sus fanáticos.