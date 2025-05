Delgado, liviano y gratis: el nuevo Samsung Galaxy S25 Edge en T-Mobile ofrece potencia y ventajas

¿Se te rompió la pantalla? No hay problema. Intercambia tu teléfono por el último Samsung y obtén más de $200/mes en beneficios adicionales para cada línea con el nuevo plan Experience Beyond de T-Mobile

Cuáles son las novedades: T-Mobile (NASDAQ: TMUS) acaba de anunciar que el Samsung Galaxy S25 Edge —el nuevo smartphone delgado y liviano de la serie Galaxy S— llegará pronto a T-Mobile. Nuestros clientes pueden llevárselo gratis al intercambiar su smartphone (¡aun si está roto o tiene la pantalla rajada!) en el nuevo plan Experience Beyond de El Un-carrier que ofrece a los clientes beneficios líderes en la industria, la red 5G líder del país y años de servicio móvil sin preocupaciones gracias al precio garantizado por 5 años para llamadas, textos y datos. Resérvalo ahora para obtener el doble de almacenamiento por cuenta nuestra —¡512 GB por el precio de 256 GB!— , disponible en tiendas e Internet el viernes 30 de mayo.

Los clientes nuevos y existentes de T-Mobile, incluidos los negocios, pueden llevarse el último Samsung con las siguientes ofertas:

Un Samsung Galaxy S25 Edge gratis (o hasta $1,100 de descuento) al intercambiar un dispositivo en cualquier condición con Experience Beyond y Experience Beyond para Empresas.

$600 de descuento en un Samsung Galaxy S25 Edge (o cualquiera de la serie Galaxy S25) al agregar una línea en la mayoría de los planes.

Un Samsung Galaxy S25 Edge por $100 (o hasta $1,000 de descuento para cualquier teléfono Samsung) al agregar una línea e intercambiar un dispositivo elegible en el plan Business Unlimited Ultimate.

Todas las ofertas anteriores se acreditan vía 24 créditos en la factura mensual más impuestos; y, los clientes que no quieren intercambiar dispositivos ni agregar una línea, pueden llevarse el Samsung Galaxy S25 Edge con el plan de financiamiento de equipo sin intereses de T-Mobile desde $45.84/mes y $0 pago inicial para clientes con buena calificación crediticia.

Por qué es importante: el Samsung Galaxy S25 Edge es liviano, elegante y poderoso, diseñado para simplificarte la vida. Igual que los nuevos planes Experience de T-Mobile, que además de todas las ofertas en teléfonos ya mencionadas, vienen repletos de grandes ventajas, como upgrades flexibles de teléfonos, acceso a los mejores combos de streaming en servicio móvil y beneficios para viajes líderes en la industria, como wifi gratis en vuelos y un montón de datos de alta velocidad en el extranjero, más conectividad satelital gracias a T-Satellite con Starlink. Y como si esto fuera poco, viene con precio garantizado por 5 años para llamadas, textos y datos para que los clientes se preocupen menos y se conecten más. Tengan el plan que tengan, nuestros clientes obtienen beneficios exclusivos de Magenta Status solo por ser clientes. Es un smartphone delgadísimo con una experiencia superpoderosa.

Para quiénes es importante: cualquier persona que esté buscando un smartphone del tamaño ideal para llevar en el bolsillo y con todas las funciones avanzadas, como un asistente personal gracias a Galaxy AI y la misma cámara impresionante de 200 MP del Samsung Galaxy S25 Ultra, todo en el teléfono más delgado de la serie S hasta el momento. El Samsung Galaxy Edge 2025 viene en gris titanio, negro titanio y titanio azul plateado, y está disponible con 256 GB y 512 GB.

Qué más: aprovecha los grandes ahorros en dispositivos Samsung, como 50% de descuento en la Galaxy Tab S10 FE o un Galaxy Watch 7 gratis (¡ahora apto para niños!) al agregar una línea para tablet o para reloj a cualquier plan de voz, todo por solo $5/línea en el plan Experience Beyond. Para conocer más sobre las últimas ofertas de Samsung, visita: www.t-mobile.com/offers/samsung-phone-deals.

Precio garantizado por 5 años: sujeto a exclusiones, como impuestos y cargos. El precio garantizado por 5 años significa que no vamos a cambiar el precio de las llamadas, textos y datos 5G de los smartphones en nuestra red por al menos 5 años mientras tengas un plan Experience. Ve exclusiones y más detalles en T-Mobile.com. Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Ofertas de los dispositivos: contáctanos antes de cancelar toda la cuenta para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., Samsung Galaxy S25 Edge 128 GB: $1099.99). Los créditos en la factura se terminarán si pagas anticipadamente el dispositivo. El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. La línea con promoción deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos; el proceso podría demorar 2 ciclos de facturación. Máx. 4 dispositivos con descuento/cuenta. Podría no ser combinable con algunas ofertas o descuentos. $1,100 de descuento: requiere calificación crediticia, servicio ($100 o más/mes con AutoPago) e intercambio (p. ej. Samsung Galaxy S10) elegibles. $600 de descuento: requiere calificación crediticia y servicio ($60/mes con AutoPago) elegibles. $1,000 de descuento: requiere cuenta comercial, calificación crediticia, servicio ($85 o más/mes con AutoPago) e intercambio (p. ej. Samsung S10) elegibles. $200 en beneficios: según el valor de venta de los beneficios mensuales disponibles con el plan Experience Beyond, como entretenimiento, beneficios para viajes y protección contra llamadas fraudulentas. Ve más detalles en el plan. Algunos beneficios podrían requerir activación. Aumento de memoria: oferta por tiempo limitado, hasta agotar existencias. Requiere compra elegible durante el período de reserva. Límite de 1 dispositivo elegible. Parte del almacenamiento está ocupada por contenido existente.

