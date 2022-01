¿Delfines asesinos? Hamás denuncia una nueva estrategia de guerra de Israel

Palestina.- Las Brigadas de Ezzeldin Al-Qassam denunciaron que Israel está utilizando “delfines asesinos” para perseguir a los comandos navales palestinos.

El video con las revelaciones ha generado controversia, por tratarse de una nueva estrategia militar israelita.

“Las fuerzas de seguridad israelíes utilizaron un delfín para perseguir a los comandos navales de Hamas frente a la costa de la Franja de Gaza”, detalló el portavoz del movimiento armado palestino.

Según la denuncia, el uso de “delfines asesinos” se registró en mayo del 2021.

El periódico Al-Quds indica que cuatro efectivos palestinos fueron martirizados en una incursión israelí.

Para las fuerzas palestinas el uso del delfín fue para cazar sus elementos navales en el mar profundo.

Lo anterior, lo sustentan en el hallazgo de dispositivos en los animales marinos que perseguían a los navales.

“Se extrajeron dispositivos montado en los delfines (delfines asesinos) destinados a ser utilizados en el asesinato de efectivos de la Armada de las Brigadas de Ezzeldin Al-Qassam”.

En el 2015, Palestina denunció el uso de esta nueva estrategia militar de Israel.

Según los reportes, los animales eran equipados con dispositivos de espionaje, incluidas cámaras.

Las denuncias de Hamás sobre “delfines asesinos” no ha tenido repercusión en organismos mundiales, quedando las denuncias sin ser investigadas.

“El mamífero fue despojado de su voluntad y convertido en un asesino por los servicios de seguridad israelí”, informó.

Killer Zionist dolphins exist, according to a Hamas publication. Abu Hamza explains that a member of Hamas' Frogman unit who was killed by Israel during the May conflict found the killer dolphin. The device the alleged killer dolphin was wearing is shown in the publication. pic.twitter.com/gvAyynO3YT

— Joe Truzman (@JoeTruzman) January 10, 2022