Delcy Rodríguez se aleja del tono amenazante contra Trump y le apuesta a la histórica alianza 

La agenda de trabajo de Delcy Rodríguez con EEUU ha sorprendido a la comunidad internacional, porque se ha alejado de las amenazas contra Donald Trump.

La presidenta interina de Venezuela comunicó la apertura de nuevas líneas de diálogo y negociación con representantes estadounidenses, un anuncio que podría modificar el mapa político y diplomático de la región.

Rodríguez calificó sus alianzas con EEUU como históricas mientras el presidente Nicolás Maduro continúa preso en Nueva York tras ser derrocado y secuestrado de su vivienda por agentes estadounidenses.

En sus declaraciones, Rodríguez enfatizó la disposición del gobierno venezolano para avanzar en una relación “de respeto y beneficio mutuo”.

La confirmación de este acercamiento llega después de años de tensiones, sanciones y desafíos económicos.

Según la presidenta interina, la agenda en cuestión se centrará en temas energéticos, cooperación sectorial y el levantamiento progresivo de restricciones que han impactado la economía venezolana.

Detalles de la agenda y repercusiones regionales

Expertos consultados señalan que la agenda de trabajo de Delcy Rodríguez con EEUU podría abrir el camino para la normalización de relaciones y una renovada cooperación bilateral.

Entre los primeros temas prioritarios destacan el restablecimiento de operaciones petroleras venezolanas en mercados estadounidenses y acuerdos sobre migración.

Fuentes diplomáticas estiman que este giro podría beneficiar tanto a Caracas como a Washington, a la vez que impactaría a otros países latinoamericanos interesados en la estabilidad regional y el flujo comercial.

Diálogo

Según declaraciones publicadas este miércoles, Henrique Capriles ha señalado la voluntad de su sector para entablar conversaciones directas con el gobierno de Delcy Rodríguez.

El objetivo principal es crear nuevos puentes y explorar caminos de entendimiento en medio de una prolongada crisis política.

Los representantes de la oposición venezolana consideran que el diálogo es una vía necesaria para frenar el deterioro institucional y social en el país sudamericano.

Henrique Capriles expresó que “no podemos renunciar a los mecanismos de conversación si queremos un cambio real”, abriendo la puerta a futuras reuniones que aborden temas como la restitución de derechos civiles, reformas electorales y garantías para todos los sectores.