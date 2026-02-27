Delcy Rodríguez llama "socio y amigo" a Donald Trump 

La situación política y económica en Venezuela sigue generando noticias a nivel internacional. Recientemente, Delcy Rodríguez pidió a Trump terminar el bloqueo a Venezuela, una solicitud directa que busca aliviar el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Durante una intervención pública, la presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió al presidente estadounidense Donald Trump como un “socio y amigo”.

Además, instó al país norteamericano a reconsiderar el embargo económico que afecta gravemente a la nación sudamericana.

"Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana", dijo Rodríguez.

Las sanciones a Venezuela, motivadas por cuestionamientos a la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y diversas violaciones a los derechos humanos, han repercutido fuertemente en la vida de los venezolanos.

El llamado de Rodríguez representa un giro en el discurso oficial de Caracas, más dialogante y abierto al restablecimiento de relaciones con Estados Unidos de cara a un eventual regreso de Trump al poder.

Venezuela busca nuevas relaciones con Estados Unidos

La presidenta subrayó que existe interés en retomar la cooperación bilateral, especialmente en temas económicos y políticos.

Para algunos analistas internacionales, esta declaración es un intento estratégico de liberar la presión sobre la economía venezolana y buscar una salida diplomática a la crisis vigente.

Rodríguez hizo un llamado formal a Trump y a las autoridades estadounidenses para poner fin al bloqueo. Dijo confiar en una nueva etapa de “amistad, respeto y cooperación mutua” que favorezca a ambas naciones.

"Venezuela nunca ha sido país que amenace a los Estados Unidos ni a ningún país del planeta", expresó.