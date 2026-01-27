América Latina

Delcy Rodríguez le dice a Trump que la relación con Venezuela debe ser con respeto a la dignidad e historia del país

La presidenta encargada del país suramericano aseguró no tener miedo a una relación de respeto con el gobierno de EEUU.

rodríguez Imagen cortesía.
  • Jacqueline Alvarenga | 27-01-2026.2:12 pm.

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, le envió un mensaje contundente al presidente Donald Trump, indicando que la relación entre su país y EEUU debe ser con respeto a la dignidad e historia.

En su intervención, Delcy Rodríguez subrayó que Venezuela enfrenta diariamente amenazas externas, especialmente de Washington.

“No tenemos otro factor externo a quien obedecer y las amenazas personales que recibo quiero que sepan que ya tuve conciencia de las mismas cuando me juramenté como presidenta encargada”, dijo Rodríguez.

Venezuela se ha convertido en foco de atención internacional. Estados Unidos perpetuó una operación terrestre para sacar a Nicolás Maduro del poder y trasladarlo a Nueva York, donde está recluido por cargos de narcotráfico.

“No tenemos miedo. Tampoco tenemos miedo a relaciones de respeto con Estados Unidos, pero deben ser de respeto, de respeto a la legalidad intencional, del respeto humano mínimo en relaciones interpersonales, y de respeto a la dignidad y a la historia de Venezuela”, agregó.

Desde que tomó las riendas del Gobierno, Rodríguez ha criticado la captura de Maduro y la primera dama, así como insistido en que ni Estados Unidos ni otro país rigen en Venezuela.

Sin embargo, al mismo tiempo, ha dicho que su país está abierto a tener relaciones de cooperación con EEUU siempre que haya respeto.

Relacionados
The Latest