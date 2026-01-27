Delcy Rodríguez le dice a Trump que la relación con Venezuela debe ser con respeto a la dignidad e historia del país

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, le envió un mensaje contundente al presidente Donald Trump, indicando que la relación entre su país y EEUU debe ser con respeto a la dignidad e historia.

En su intervención, Delcy Rodríguez subrayó que Venezuela enfrenta diariamente amenazas externas, especialmente de Washington.

“No tenemos otro factor externo a quien obedecer y las amenazas personales que recibo quiero que sepan que ya tuve conciencia de las mismas cuando me juramenté como presidenta encargada”, dijo Rodríguez.

Venezuela se ha convertido en foco de atención internacional. Estados Unidos perpetuó una operación terrestre para sacar a Nicolás Maduro del poder y trasladarlo a Nueva York, donde está recluido por cargos de narcotráfico.

“No tenemos miedo. Tampoco tenemos miedo a relaciones de respeto con Estados Unidos, pero deben ser de respeto, de respeto a la legalidad intencional, del respeto humano mínimo en relaciones interpersonales, y de respeto a la dignidad y a la historia de Venezuela”, agregó.